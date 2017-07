Paul Choza nutre su trabajo actoral con la filmación de bioseries

El actor Paul Choza asegura que ha crecido actoralmente porque en los últimos años su trabajo se ha centrado en hacer series, las cuales ha tenido la fortuna de realizar en formato de cine, “entonces es una manera de cimentar su labor en el séptimo arte haciendo televisión”.

Relató que participar en las series ha sido gratificante porque se han realizado en formato de cine, es decir, la actuación, la técnica de fotografía, la dirección, todo es como si fuera cine.

Dijo que antes para el actor hacer televisión era una actividad mecánica y acartonada porque se usaba el apuntador y resultaba un tanto farsa, ahora se maneja mucha naturalidad “para que no se vean personajes caricaturizados”.

En la actualidad, Choza está a la espera del estreno de la serie “Gigantes de México”, que narra la vida de cuatro empresarios del país: Carlos Slim Helú, Lorenzo Zambrano, Emilio Azcárraga Milmo y Lorenzo Servitje; “a mí me toca personificar a Alfonso Velasco, uno de los mejores amigos de Servitje”, destacó.

Choza indicó que la serie se filmó casi en su totalidad en el municipio de Linares, Nuevo León, en la que le tocó interpretar al hombre de confianza de Servitje, fundador del Grupo Bimbo.

Tiempo después tuvieron algunas diferencias y Velasco decide abrir El Rey, su propia panificadora, sin éxito, “le fue mal”. Al paso de los años, vuelven a unirse laboralmente.

La realización de la serie corre a cargo de History Channel en unión con Anima Films, una productora argentina.

Compartió que había sido elegido por la productora Carla Estrada para encarnar al “Ídolo del Pueblo” Pedro Infante en la bioserie de Silvia Pinal.

“Estábamos a un día de iniciar las grabaciones cuando le avisaron a la productora que se posponían hasta noviembre, así que me encantaría retomar el personaje”, enfatizó Paul, quien además detalló que llevaban seis meses con la preparación del personaje.

“Yo estoy dispuesto a retomar el personaje de Pedro Infante si así me lo pidieran en cuanto se inicie la bioserie de Silvia Pinal, si no es en esa, me encantaría que Carla Estrada me contemplara para otro trabajo”, subrayó Choza.

Por otro lado, participa en la serie “El Chapo” que narra la vida del narcotraficante Joaquín Guzmán, actualmente detenido en Estados Unidos.