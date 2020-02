‘Parásitos’ es una películas que no deja indiferente de principio a fin. Tarda poco en engancharte y no te suelta hasta su final. Con tal derroche de emociones, en un thriller tan cargado y rápido que no se detiene ni un momento, es normal que al acabar queramos recapitular un poco para entender todo lo que nos ha dicho Bong Joon-ho.

El cineasta surcoreano se ha movido por muchos géneros: la comedia en ‘Perro ladrador, poco mordedor’, el thriller policiaco en ‘Memories of Murder’ y ‘Mother’, el cine de monstruos en ‘The Host’, o la ciencia ficción de aires distópicos en ‘Rompenieves’ y ‘Okja’ . Pero todas tienen algo en común, además de cierto humor negro y más de un personaje patético. En un tiempo en el que todavía la crítica social más clásica y directa sigue ganando premios, el surcoreano es todo un ejemplo de cómo llevarla por bandera para contar más cosas. Sus películas, tienen como base una cruda representación de la realidad y el choque social. Pero hasta ahora ninguna había sido tan arrolladoramente cruel, y a la vez tan entretenida, como ‘Parásitos’. La Palma de Oro de Cannes y su histórica noche en los Oscars dan buena cuenta de que, con esta película, el autor asiático ha alcanzado las más altas cotas de perfección en su cine.