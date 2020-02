“Parásitos” mejor película, conoce todos los ganadores de los premios Oscar

Por el número de nominaciones, la película favorita de este año es Joker, de Todd Phillips, que opta a 11 candidaturas.

Le siguen El irlandés, de Martin Scorsese, Érase una vez en… Hollywood, de Quentin Tarantino, y 1917, de Sam Mendes.

A continuación, puede consultar la lista con los ganadores de las 24 categorías de los Oscars 2020:

Mejor actor de reparto

-Ganador: Brad Pitt / Érase una vez… en Hollywood.

Mejor actriz de reparto

-Ganadora: Laura Dern / Historia de un Matrimonio.

Mejor película de animación

-Ganadora: Josh Cooley, Mark Nielsen y Jonás Rivera / Toy Story 4.

Mejor corto de animación

-Ganador: Matthew A. Cherry / Hair Love.

Mejor guión original

-Ganador: Bong Joon Ho y Han Jin Won / Parásitos.

Mejor guión adaptado

-Ganador: Taika Waititi / Jojo Rabbit.

Mejor corto de ficción

-Ganador: Marshall Curry / The Neighbor’s Window.

Mejor diseño de producción

-Ganadora: Barbara Ling / Érase una vez… en Hollywood.

Mejor diseño de vestuario

-Ganadora: Jaqueline Durran / Mujercitas.

Mejor documental

-Ganadores: Julia Reichert y Steven Bognar / American Factory.

Mejor corto documental

– Ganadora: Carol Dysinger / Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl).

Mejor montaje de sonido

– Ganador: Donald Sylvester / Ford Vs Ferrari.

Mejor mezcla de sonido

– Ganadores: Mark Taylor y Stuart Wilson / 1917.

Mejor fotografía

-Ganador: Roger Deakins / 1917.

Mejor montaje

– Ganadores: Michael McCusker y Andrew Buckland / Ford Vs Ferrari.

Mejor maquillaje y peluquería

– Ganadores: Kazu Hiro, Anne Morgan y Vivian Baker / El escándalo.

Mejor película internacional

-Ganadora: Corea Del Sur / Parásitos.

Mejor banda sonora

-Ganadora: Hildur Gudnadóttir / Joker.

Mejor canción

-Ganadora: (I’m Gonna) Love Me Again, Elton John / Rocketman.

Mejor dirección

-Ganador: Bong Joon Ho / Parásitos.

Mejor actor principal

-Ganador: Joaquin Phoenix / Joker.

Mejor actriz principal

-Ganadora: Renee Zellweger /Judy

Mejor película

-Ganadora: Parásitos