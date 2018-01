Para Guillermo del Toro Globo de Oro como mejor director

LOS ÁNGELES.- Guillermo del Toro se impuso como mejor director durante la 75 entrega anual de los premios Globo de Oro, que otorga la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), por la película “La forma del agua”,

Con la cinta en referencia, el realizador mexicano derrotó a Martin McDonagh, con “Three Billboards”, Christopher Nolan, con “Dunkirk”, Ridley Scott, con “All the Money In the World”, y Steven Spielberg, con “The Post”.

En su discurso de aceptación, Del Toro resaltó su fidelidad a sus monstruos.

“Desde mi adolescencia le he sido fiel a mis monstruos. He sido salvado y absuelto por ellos. Los monstruos son los santos patronos de nuestras imperfecciones”, dijo el director mexicano.

“Me tomó 25 años”, abundó Del Toro, momento en que fue interrumpido por los organizadores, a quienes pidió un minuto más para añadir que su lucha ha sido por defender sus historias y su carrera en el cine.

“La forma del agua” también se hizo de un Globo de Oro en la categoría de mejor partitura original.