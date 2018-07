Ocesa persigue a “Harry Potter” y “Aladdin” para traerlos a México

También le interesa montar “The Book of Mormon” y “Frozen”

El musical “Harry Potter and the Cursed Child”, que realiza temporada en Broadway, es uno de los objetivos que tiene la empresa Ocesa para montar en México en los próximos años.

“Por supuesto que estoy persiguiendo a ‘Harry Potter’ y a ‘Aladdin’. En caso de ‘Hamilton: an american musical’ me lo pienso a veces porque no sé qué tanto pudiera funcionar en México”, comentó el productor teatral Federico González Compeán.

“The Book of Mormon” es otro sueño aunque le preocupa si la traducción estaría correctamente adaptada a México.

“’Frozen’ también está en la lista. Es cosa de esperar el tiempo para que esto suceda, pero sí vamos tras las más obvias” indicó.

En tanto esto sucede el jueves pasado el musical “Les Misérables” celebró 100 representaciones y la asistencia de 100 mil espectadores en lo que va de su temporada en el Teatro Telcel.

“Me da mucho gusto ver que ‘Les Misérables’ se mantiene con los niveles de audio, que los actores han madurado, que están más en su personaje y dejaron de estar nerviosos como cuando fue el estreno. A 100 representaciones, se saben su papel de memoria y ya se pueden dar el lujo de actuar más relajados”, resaltó.

Consideró que el éxito de “Les Misérables” se debe a que la historia transmite distintos mensajes positivos a los espectadores.

“Creo que a cada quien le dice cosas diferentes porque tiene lecturas distintas. Hay gente a la que le gusta la música y viene por ella. Por ejemplo, el productor Claudio Carrera necesita un boleto de viajero frecuente porque la ha visto como unas 20 veces”.

Asegura que la historia lo mismo le dice algo a los jóvenes que a los adultos.

“Es un mensaje de triunfo, de romper con lo establecido, del contexto social y político. Creo que todos vienen por razones muy distintas”, apuntó el productor.

“Vaselina” es otra obra que Ocesa mantiene en cartelera y alista el estreno de “Hello Dolly” en producción conjunta con Claudio Carrera y Tina Galindo.