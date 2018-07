Obra “Tarde para arrepentirse” se reestrena en el teatro La Capilla

La puesta en escena “Tarde para arrepentirse”, escrita y dirigida por Alan Blasco, con las actuaciones estelares de las actrices Estefanía Ahumada, Anahí Dávila y Ana Corti, inicia temporada de reestreno en el teatro La Capilla.

Luego de una serie de exitosas presentaciones en diversos foros de la Ciudad de México y Jalapa, Veracruz, la divertida comedia, definida como del género “negro” y “ácido” por su director, se presentará del 4 al 25 de julio, los miércoles a las 20:00 horas, se informó mediante un comunicado.

Alan Blasco se inspiró en “Arte”, un texto de Yasmina Reza, para escribir una obra sobre el mundo feminista. Es una invitación a hombres y mujeres para reflexionar acerca del valor de la amistad, la solidaridad y la lealtad.

En poco más de 70 minutos las actrices en escena muestran como la confraternidad, el compañerismo y la fidelidad, como valores universales, son expuestos en el lado obscuro de la relación de tres amigas con personalidades, estratos sociales y formaciones profesionales diversas.

“Abby” es una joven soñadora sin una carrera universitaria y ambiciones profesionales, pero rica. Sólo sueña con casarse. “Angela” es una mujer frívola, amargada y odiosa, está sumergida en el mundo de la política. “Antonella” es una escritora sin éxito, se confronta por un vestido de novia barato y feo, adquirido por “Abby”.

A través de la historia se desarrolla un recorrido de cómo se desvanece una añeja amistad cuando esta se sostiene con mentiras e hipocresía, de cómo el afecto se torna en odio y agresiones que generan una despiadada guerra por un acto aparentemente superficial.

Los sentimientos ocultos crean entre ellas ironía, euforia, odio y desconfianza, poniendo en tela de juicio su relación para encontrarse a la vez consigo mismas.

Es una obra que consigue dar una mirada mordaz e interesante a las relaciones humanas, así como un lado más duro y radical a la sociedad que se me mueve entre hipocresía o cinismo por procurar mantener sus intereses evitando el bochorno y la vergüenza.

El director y escritor Alan Blasco, dijo que la obra pretende “pasar más allá de un tema frívolo, pues aborda a profundidad la amistad a través de los personajes, quienes como seres humanos, pueden llegar a sacar su lado obscuro bajo ciertas circunstancias en la vida”.

La historia y sus personajes fueron producto de la inspiración de sujetos y momentos de la vida real, señaló Blasco, quien rechaza dejar un mensaje moralista al público, pero se exalta y pondera el valor de la amistad y demuestra un mundo que se desarrolla entre hipocresías.

Estefanía Ahumada, Anahí Dávila y Ana Corti, expusieron que lo relevante de la obra es que el público además de divertirse se cuestiona.

“El ser humano siempre está en un proceso de transformación. El teatro se trata de eso, de transformarnos. No nos gusta creer que no se puede cambiar. Si bien, en esta obra abordamos el final de una amistad, no sabemos que será después de estas tres mujeres. Tal vez cambie su vida o no, la respuesta está en nosotros”.

En su opinión los personajes muestran esa máscara de superficialidad que todos exponemos hacia la sociedad.

“Se expone esa superficialidad que empieza a romperse. Es como un cascarón que se va quebrando poco a poco para poder ver qué más pasa con estas tres mujeres, y por qué fueron amigas durante 17 años siendo que sus vidas tomaron caminos tan distintos”.

“Tarde para arrepentirse”, producida por El Círculo Teatral, se presenta los miércoles a las 20:00 horas, del 4 al 25 de julio en el Teatro La Capilla.