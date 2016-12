No se le ‘chispotea’

SANTIAGO.- El autodenominado “Chavo del Ocho chileno” saludó a las personas que circularon por la calle Gran Avenida, en la zona sur de esta capital, con motivo del Año Nuevo, oportunidad que aprovechó para mandar un mensaje de paz.

Víctor se ubicó, horas antes de la llegada de 2017, en la esquina de Gran Avenida con Departamental para saludar a los conductores y peatones que pasaron por el lugar hacia sus hogares o a celebrar en forma anticipada el Año Nuevo.

En breve diálogo, el popular personaje de “Chespirito” dijo: “Me gusta alegrarle la vida a las personas; se van muy felices tras el saludo por algunos segundos de ‘El Chavo’, en especial los niños”.

“Todos me saludan con mucho cariño, incluso, algunos me regalan unas monedas, lo que les agradezco, pero no es el objetivo de estar en esta esquina; yo quiero alegrar a la gente, que se vayan con una sonrisa a esperar el Año Nuevo en paz y tranquilidad”, añadió.

Víctor buscará, en los próximos días, juntar dinero porque “quiero comprarme el traje del ‘Chapulín Colorado’, porque me lo piden mucho y yo quiero seguirle alegrando la vida a la gente amargada que muchas veces pasa por esta calle. Les digo que vivan la vida con alegría y que esta noche empiecen el nuevo año con mucha paz y felicidad”.

El “Chavo del Ocho” es un personaje más vivo que nunca en la vida de los chilenos y que, de seguro, quedará en la retina de quienes circulen por la calle Gran Avenida en estas últimas horas de 2016.