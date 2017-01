Nicky Jam pone a cantar a Vin Diesel en premiere de ‘xXx: Reactivado’

Nicky Jam y Vin Diesel cantaron la canción de “Without you” durante la promoción de la película “xXx: Reactivado” en la premiere mundial, la cual se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Las chicas en la cinta son chicas malas, inteligentes y bonitas”, expresó el actor y agregó: “He estado en miles de premieres en mi vida, pero nunca había visto una tan grande como la de esta noche en la Ciudad de México”.

El elenco cantó el “Happy birthday” a la actriz Deepika Padukone, quien este jueves celebra su cumpleaños.

El primero en desfilar por la alfombra roja fue Nicky Jam, quien aprovechó para cantar una estrofa de “Hasta el amanecer”, compartió que la letra se basa en personas que conoció en el barrio.

“Vin Diesel quería en la película un latino que tuviera esta imagen de callejero y Urbano, habló con Jessie Terrero, y le dijo que era Nicky Jam. Es muy fácil ver a este tipo de personajes que están en el barrio, por eso fue tan sencillo hacerlo. Me trataron muy bien y Vin Diesel me dio unos tips para hacer mi papel”, expresó.

El cantante de regaettón deleitó esta noche a sus fans en México en la alfombra roja con la canción de “Tu amante” y unas estrofas de “El perdón”.

A su vez, el director DJ Caruso afirmó que dentro del elenco multicultural, México tiene presencia absoluta, cuando el personaje de Ruby Rose señala que fue en este país cuando decidió involucrarse en la liga “xXx”.

“Esta premier pone a avergonzarse a Hollywood, porque hay mucha gente aquí en esta ciudad. Quizás en la siguiente entrega haya un personaje mexicano”, dijo.

Esta es la primera vez que Nina Dobrev viene a México, señaló que lo más emocionante de esta cinta es que tiene mujeres fuertes.

“Son independientes, inteligentes, patean traseros y en verdad representan a las chicas de hoy. Yo era una gran fan de la franquicia desde hace años y participar en ellas fue un sueño hecho realidad”, añadió.

A su vez, Ariadna Gutiérrez desfiló por la alfombra en el coloso de Reforma y señaló que sus padres aún no han visto las escenas que realizó con el actor Vin Diesel.

“Solo puedo agradecer lo que él ha hecho por mí, me abrió las puertas de su casa, de su familia y de su trabajo. Mis papás no la han visto, no son escenas tan candentes, espero que no me digan nada”, expresó Gutiérrez.