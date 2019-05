Netflix prepara serie sobre la vida de los mayas: “Maya and the three”

El director de The Book of Life, Jorge Gutiérrez, mostró imágenes de arte conceptual y de prueba que revelan un mundo rico para su próxima serie animada de Netflix, Maya and the Three.

El estudio es optimista acerca de convertirse en una fuerza en la animación, ya que sus instalaciones internas albergan a aproximadamente 200 empleados que trabajan en una docena de proyectos animados originales, tanto de características como de series.

Maya and the Three, que se lanzan a Netflix en el verano de 2021, es una epopeya de 4 horas y media que se publicará en episodios de 30 minutos, informó Gutiérrez.

Inspirada por la mitología mesoamericana y sus héroes femeninos, sigue a Maya, una princesa guerrera mesoamericana que se embarca en un viaje para salvar al mundo de los dioses y al hombre con tres luchadores legendarios.

“Un mago del Caribe, un arquero albino y un bárbaro gigante de las montañas, y si rompes esto, es Dorothy, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león”, dijo el director.

En el clip de prueba, Maya lucha con el asistente del Caribe. “Visualmente, realmente queríamos llevar a nuestra audiencia de todo el mundo a una parte de América Latina que no vemos mucho en los medios, que es la época anterior a la conquista”, dijo Gutiérrez.