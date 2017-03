Natalia Jiménez se quita una espinita con homenaje a Jenni Rivera

La cantante española Natalia Jiménez es una amante de la música de mariachi y le gustaría grabar algún día con Alejandro Fernández, pero por ahora cumple un deseo que tenía en su corazón con su nuevo disco “Homenaje a la Gran Señora”.

El álbum es un tributo a la fallecida cantante de música de banda Jenni Rivera que incluye los temas “más llegadores” de la llamada Diva de la Banda.

Pese a que el disco salió el año pasado la ibérica no había podido promocionarlo en persona debido a la recuperación del embarazo de su primogénita Alessandra.

“Quería quitarme una espinita dentro del corazón, porque tenía ganas de hacer un proyecto con Jenni y de hecho estábamos planeando hacer una gira juntas y no se llevó a cabo porque pues falleció”, dijo la madrileña en una reciente entrevista con Notimex

La exvocalista del grupo La Quinta Estación, quien nunca se encontró con Rivera pero sí llegó a hablar con ella por teléfono, señaló que gracias al disco puede seguir cantándole a las mujeres y “transmitirles esa fuerza que Jenni tenía a través de mi voz y de sus canciones”.

El disco incluye dos duetos: uno con el hermano de Jenni, Lupillo, y otro con la hija mayor, La Chiquis, con la que grabó el tema “Ovarios”.

“Esta canción es muy especial porque es de ella misma; de su puño y letra le escribió a su mamá una dedicatoria en la canción y a mí se me hizo muy emotivo porque creo que es la primera vez que puede cantarle algo a ella”, expresó la cantante.

Con Lupillo, interpreta el tema “Chuperamigos”, la cual considera la canción “más divertida del disco”.

“Hicimos una versión mitad mariachi que es la mía y la de Lupillo que es de banda, y quedó muy genial porque mezclamos los dos estilos y queda muy refrescante”, afirmó.

La cantante de 35 años opinó que su embarazo fue crucial para la realización del álbum y “las hormonas me ayudaron a cantar con más garra de lo normal”. Su canción favorita es “Ya lo sé”, porque tuvo que aprender a cantarla pues el embarazo “es como una mochila al frente que no te deja respirar”.

“Fue muy bonito porque yo nunca me imaginé que iba a grabar una disco embarazada en mi vida y ha sido muy lindo; no he tenido tiempo de hacer promoción y solito se ha vendido y está funcionando bien”, subrayó.

La cantautora señaló que en la actualidad está planeando los conciertos para el verano, porque ya su hija “está un poquito mayor” y ya puede dejarla varios días en casa.

Indicó que en esas fechas espera visitar México en promoción y para cantar; “ya no puedo esperar para meterme a un palenque”.

Admiradora tanto de Janis Joplin, así como de Mariah Carey, Whitney Houston, Ella Fitzgerald y grupos de heavy metal, el pop y el rock, Jiménez aseguró que lo que más le encanta en este mundo es subirse “al escenario con el vestidazo y a cantar”.

Mencionó que le gustaría grabar con Ana Gabriel o Alejandro Fernández, mientras que con Juan Gabriel platicó varias veces y “me quedé con las ganas de hacer una gira”.