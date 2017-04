Napoleón asegura que José José saldrá adelante porque es un “guerrero”

El cantante José María Napoleón lamenta la situación por la que atraviesa su amigo José José, pero está seguro que “El Príncipe de la Canción” saldrá adelante porque es un “guerrero”, y su gran corazón y su mente están muy sanos.

“Me acabas de tocar en el corazón, es un tema que me duele tratar porque José José es un amigo de toda la vida y lo que te pueda decir es poco con lo que siento.

“Lo único que puedo decir es que deseo con todo el corazón que se recupere y salga adelante porque es un luchador, un guerrero”, comentó el cantautor hidrocálido en conferencia de prensa realizada en el lobby del Auditorio Nacional.

Confesó que todas las mañanas cuando sale a correr, le gusta orar y pedir por sus seres queridos y entre ellos está el intérprete de “Gavilán o Paloma”, quien recientemente confirmó que padece cáncer de páncreas.

“Por costumbre yo salgo a correr todos los días y le pido a Dios por mis seres queridos, por todos y si Dios lo permite, José saldrá adelante. Porque además podrá estar enfermo de lo que sea, pero de su gran corazón y de su mente está afortunadamente sano y eso es lo que lo va a sacar de esa situación”.

Respecto a su regreso al Auditorio Nacional, contó que a pesar de que el concierto será hasta el próximo 2 de julio, la emoción y el estrés ya están presentes.

“Ya lo había comentado, me empiezo a poner nervioso, estresado, pero con mucha emoción, ya no puedo dormir bien, porque me pongo inquieto, reviso cuántos días faltan, qué falta, cómo van los preparativos, me tengo que cuidar, cuidar la voz, pero bien, es una emoción muy linda que afortunadamente me toca vivir”.

Dijo que ya está planeando cómo será el “show”, y aseguró que como el año pasado, estará lleno de sorpresas.

“Llegar a este maravilloso lugar es un sueño, por eso ahora estamos planeando cosas con las canciones nuevas, algunas vienen en el disco que ya estamos preparando y tendremos nuevos duetos y muchas sorpresas para la gente que nos acompañe”.

Aunque no está autorizado por su disquera, José María Napoleón adelantó que una de sus invitadas y con quien también hizo un dueto para su nuevo álbum, es Alessandra Rosaldo.

“Es una joven que conozco desde hace muchos años y le pedí que grabáramos juntos una canción inédita que le escribí a mi hija que vive en Canadá, se llama ´Ven dame un beso´, entre otros invitados que aún no me dejan decir hasta que estén confirmados”.

Finalmente, Napoleón adelantó que el primer sencillo se llama “Atrévete”. “Es un tema de amor y desamor que lo escribí al enterarme de una historia de otras personas que conozco y de ahí surge.

“También incluiremos otros temas que se llaman ´A veces la vida´, otras muy lindas como ´Nicolás´ y “Luna de octubre”, así como unos duetos que quiero hacer con otros amigos cantantes”.