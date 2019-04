Músicos recuerdan al DJ Avicii, a un año de su muerte

El pasado 10 de abril fue lanzado un sencillo póstumo de Avicii, “SOS”, en colaboración con Aloe Blacc, sin embargo en su trayectoria dejó un gran listado de hits que se han convertido en himno para sus fans, por ejemplo “Levels”, “Wake me up”, “Hey brother”, “I could be the one”, “Silhouettes”, por mencionar algunas.