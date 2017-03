Muere Sib Hashian, exbaterista de Boston, durante concierto que ofrecía en un crucero

El exbaterista de la banda de rock Boston, John “Sib” Hashian murió a bordo del crucero “Legends of Rock”, a los 67 años de edad, mientras tocaba temas de la agrupación al lado del guitarrista Barry Goudreau.

El hijo del baterista confirmó a TMZ que su padre se desmayó durante su interpretación y posteriormente falleció, aunque las causas de su muerte aún son desconocidas.

El crucero que partió de Miami el pasado 18 de marzo tenía programado realizar escalas en St. Marteen. Puerto Rico y Bahamas antes de su regreso el 25 de este mes. El crucero continuará con su ruta mientras los músicos a bordo rinden este jueves tributo a Hashian.

El grupo fue creado en 1969 por Tom Scholz, quien era guitarrista principal y compositor, los otros miembros de la banda eran Brad Delp, vocalista; Barry Goudreau, guitarrista; y Jim Masdea, baterista que fue reemplazado por “Sib”.

Hashian se unió a la banda en 1975 para la grabación de su álbum debut “Boston” y permaneció como miembro para el segundo disco “Dont look back”. Durante su colaboración con la agrupación tocó éxitos como “More tan a feeling” y “Long time and peace of mind”.