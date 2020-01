Muere Harry Hains, actor de “American horror story”

El actor estadounidense Harry Hains, conocido por sus papeles en las series The AO, American horror story y Sneaky Pete, falleció a los 27 años, confirmó la mañana de este viernes su madre, la también actriz Jane Badler.

“El 7 de enero murió mi hermoso hijo. Tenía 27 años y tenía el mundo a sus pies. Pero lamentablemente luchó con enfermedades mentales y adicción. Una chispa brillante, que brilló muy poco tiempo… Te extrañaré, Harry, todos los días de mi vida”, escribió Badler en las redes sociales.

En la misma publicación, a la que agregó varias fotografías de su hijo, la actriz incluyó información sobre los servicios funerarios de Hains, que se realizarán el domingo en el cementerio Hollywood Forever, en la ciudad de Los Ángeles, California.

Además de sus participaciones en los seriales antes mencionados, en 2015 protagonizó el drama The surface y The deleted, en 2016. Actualmente el artista se encontraba involucrado en la filmación de The mangled y a la espera del estreno de tres proyectos ya concluidos.