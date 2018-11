Morrissey regresa a México con dos concierto en el Auditorio Nacional

Tras su exitosa presentación en el Festival Vive Latino 2018, el cantautor británico Morrissey regresará a la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos en el Auditorio Nacional, los días 22 y 23 de noviembre.

El artista regresa a México como parte de su gira global para promocionar su nuevo álbum “Low in High School”, así como su disco recopilatorio “This is Morrissey”, que fue lanzado el 6 de julio.

La primera vez que Morrissey se presentó en el Auditorio Nacional fue en marzo del 2000, como parte de su gira “Oye, Esteban”, que también fue su debut en México.

Considerado uno de los grandes iconos de la industria musical en el mundo, Morrissey inició su carrera a principios de la década de los 80 con la banda The Smiths, de la que formó parte hasta su disolución en 1987.

Su carrera como solista comenzó con su primer álbum “Viva Hate” (1988), desde entonces Steven Patrick Morrissey, su nombre completo, es considerado una de las figuras principales de la música pop, que ha incluido sonidos alternativos, rock y punk en su propuesta musical.

Morrissey cuenta con alrededor de 20 producciones, entre grabaciones de estudio, en vivo y recopilaciones, más diversos EP, sencillos y videos.

Su álbum de estudio más reciente, “Low In High School”, lanzado en noviembre del año pasado, cuenta con 12 temas, entre ellos el sencillo “Spent the Day In Bed”; la edición Delux de este material cuenta con cuatro nuevos temas y cinco canciones grabadas en vivo.

En julio de este año, el cantante publicó su álbum “This is Morrissey”, material que recopila 12 temas de sus primeros discos en solitario, los cuales podrán escucharse en el espectáculo que presentará en el Auditorio Nacional.

Tras su presentación en la Ciudad de México, continuará su tour con fechas intercaladas en Estados Unidos, Perú, Brasil y Paraguay, se informó en un comunicado.