Montaner con miras hacia Iberoamérica

El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner cerró su gira por Estados Unidos y adelantó que ahora mira hacia la parte iberoamericana de su tour “Ida y vuelta”.

“En realidad ahora nos toca mirar al sur (…) Quiero que toda Iberoamérica vea la puesta en escena y la banda que me acompaña en esta gira (…) y hacia allá vamos”, aseguró el autor de temas como “Tan enamorado”, “Me va a extrañar”, y “La cima del mundo”.

La gira que arrrancó en Miami el pasado 2 de marzo lo llevó por varias de las ciudades más importantes de Estados Unidos, y el cantautor aseguró sentirse sumamente bendecido por haber compartido con tantos latinoamericanos en todos los escenarios que visitó.

“En lo personal esta gira ha sido una lluvia de emociones que provino de gente que ha venido de muchos países de América Latina y que ahora vive en Estados Unidos”, comentó Montaner en un comunicado.

“Cuando estaba cantando y veía banderas de todos los países de Latinoamérica como me pasó, por ejemplo, en el Radio City Music Hall (Nueva York), y en el Dolby Theatre (Los Angeles), me hacían sentir que tenía a America Latina reunida en un sólo lugar. Son emociones muy fuertes”, contó.

“Fue un cúmulo de emociones en general. Todos los conciertos fueron inolvidables, todos me gustaron, no hubo uno que diga no me gustó. Con todos me fui satisfecho y en todos vi la misma reacción (…) fue unísona la reacción del publico”, aseguró Montaner.

En especial, el cantautor de origen argentino que se encuentra alejado de la patria que lo vio crecer, dijo que le “ha emocionado particularmente encontrarme a muchos venezolanos en tantas ciudades de este país”.

Montaner señaló que piensan abrir otras fechas en varias ciudades estadunidenses a las que no fue su tour “Ida y vuelta”, que lo llevó por más de 20 ciudades de Estados Unidos y Canadá.