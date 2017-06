Mónica Huarte, orgullosa de ser consentida de Rob Schneider

Durante las grabaciones de la serie de televisión “Real Rob”, el actor estadunidense Rob Schneider se desvivió en halagos hacia Mónica Huarte y le dijo que es una de sus actrices consentidas.

“Yo le respondía: ‘Eso no es cierto, tú has trabajado con todo el mundo, seguramente hay mejores actrices que yo. Sin embargo, él insistía al comentarme que soy la actriz que más le ha divertido, que le hacía recordar como cuando él empezó en la comedia”.

Mónica Huarte recordó que durante la grabación del capítulo en el que participó, en febrero pasado, el reconocido comediante se lo pasó echándole piropos.

“No sé, me hizo sentir muy bien, sobre todo porque esa admiración viene de alguien que ha llegado tan lejos. Que alguien así te trate tan bien y te haga sentir tan bien, es muy valioso porque hoy en día la gente se olvida que es muy importante reconocer y apapachar el trabajo de quienes están contigo”.

Huarte compartió que en una de las escenas se debía echar hielo seco hacia el piso.

“Entonces, él se acercó a quien lo hizo y le subrayó: ‘tu trabajo es brillante’. Rob es una persona que te hace sentir muy bien, cada persona que trabaja con él lo reconoce. Es algo que debemos aprender de seres como él”.

Gracias a la buena mancuerna que hicieron, Patricia Schneider, la esposa de Rob Schneider, llamó a Mónica Huarte para que fuera una de las cuatro protagonistas de la película que está escribiendo.

“Ella y yo nos conocimos en Los Ángeles. Estábamos en maquillaje y me dijo: ‘tú eres Mónica Huarte, yo te vi en una entrevista en la que decías que te peleabas mucho con la comedia hasta que dijiste que era tu regalo y entendiste que no debías pelearte sino explotarlo y disfrutarlo’.

“Luego me invitó a la grabación de ‘Real Rob’ y estando allá me comentó que estaba escribiendo una película y quería que yo estuviera. Ella es una mujer brillante e inteligente como productora y escritora”.

Aún sin título definido, adelantó que será una comedia enloquecida de cuatro amigas que tienen una aventura, pero no puede dar más detalles. La filmación será en 2018.

La actriz también informó que en septiembre próximo montará la obra “Heisenberg”, adaptada por el dramaturgo Simon Stephens. Expone el caso de una mujer que besa a un hombre de 75 años mientras viajan en el vagón de un tren.

“Son dos personajes totalmente rotos que no encajan en la sociedad. Él tiene una carnicería en la que no se para ni un alma y piensa que su vida se acabó. Ella es una mujer que no está bien en lo emocional ni en lo psicológico.

“Ambos se encuentran y es la oportunidad que la vida les da para algo que se verá más adelante. La obra tiene muchas sorpresas. Me encantó porque es la reunión de dos soledades y me pareció muy entrañable y divertida”.

Informó que en los próximos días hará “casting” a cuatro actores adultos para determinar quien la acompañará en el escenario de La Teatrería con una temporada de septiembre a noviembre de este año y con funciones de jueves a domingo.

En tanto, Mónica Huarte aparece en uno de los episodios de “Las 13 esposas de Wilson Fernández” al lado de Martín Altomaro. Interpreta a “Emma”, la esposa romántica.

“Es aquella a la que le hablan bonito al oído y de inmediato cae. Conoce a ‘Wilson’ en la calle, ella va cantando y nace entre ellos un amor a primera vista. Ella no se hace mucho del rogar y terminan porque con cualquiera que le vuelva a hablar bonito, vuelve a caer, así que el matrimonio les dura poco”, explicó.

Durante el episodio, Mónica Huarte sube a cantar con Los Ángeles Negros.

“Eso fue muy divertido, una verdadera joya. ‘Wilson’ me lleva al concierto de ellos y me pongo a cantar. El día anterior tuve que aprenderme muchos temas, pero no sé cuál hayan escogido.

“Martín es un compañero maravilloso, trabajamos juntos en 2008 en el musical ‘Avenida Q’ y en la obra “Por amor al arte”. Estar con él es como regresar a casa. Es un actor muy generoso y divertido, todo fue muy fácil, hasta las escenas de cama”, concluyó.