Molotov regresá a la Ciudad de México con su Desconecte

Pocas son las bandas mexicanas que pueden presumir de tener en su currículum un disco Unplugged o desenchufado, como también se les llama. Hace unos meses, Molotov, grabó de la mano de MTV, su primer álbum El Desconecte, mismo que llevarán en vivo y a todo color el próximo 9 y 10 de noviembre al escenario del Teatro Metropólitan. La preventa Citibanamex se realizará el 20 y 21 de septiembre.

Con más de dos década de vida dentro de la escena del rock mexicano, “La Maldita Molocha”, como también son llamados por sus flamantes fans, se han dado el lujo de dar vida y forma a su primer material Unplugged, que fue grabado en el mes de mayo en la Ciudad de México, y que está compuesto por 15 temas; todas nuevas versiones de sus más grandes éxitos, como: Here we kum, Amateur, Voto latino, Frijolero, Gimme tha power, Mátate teté, Marciano, Hit me, Oleré y Oleré y Oleré el UHU, Parásito, DDT, Dance and dense denso, Cerdo y Puto, así como dos nuevos temas: Dreamers (escrito por Randy Ebright) y Muerte (escrita por Tito Fuentes).

Para la grabación de este disco, los cuatro jinetes del Apocalypshit contaron con la presencia de grandes y destacados músicos como el emblemático Money Mark (Beastie Boys) y la rapera latina Anita Tijoux. También, formó parte del ensamble de músicos el contrabajista Djordje Stijepovic de Tiger Army, Nahoko Kobayashi en los tambores Tiko, Jacobo Liberman en el serrucho, Alex Feida en la guitarra, Melchor Magaña en teclados y Alejandro Méndez quien estuvo a cargo de los instrumentos antiguos. Todos ellos comandados por la productora Sylvia Massy.

Molotov es sinónimo de polémica y un sonido de alto voltaje, la banda comenzó su andar por la escena del rock mexicano en 1995. Con el lanzamiento de su primer disco, ¿Dónde Jugarán Las Niñas?, se colocaron como una de las bandas favoritas de los jóvenes. Después, llegaron sus álbumes Molomix, Apocalypshit, Dance And Dense Denso, Con Todo Respeto, Eternamiente, Desde Rusia Con Amor, Agua Maldita y su más reciente producción, MTV Unplugged: El Desconecte.

Sin más, Molotov regresará a los escenarios de la capital mexicana para presentar su nuevo disco desenchufado el próximo 9 y 10 de noviembre en el Teatro Metropólitan. La preventa Citibanamex se realizará el 20 y 21 de septiembre. Mientras que la venta al público en general comenzará a partir del 22 de septiembre en las taquillas del inmueble y a través del Sistema Ticketmaster.