Modelo cubana Sissi Fleitas se casó en Nueva York

La modelo y actriz cubana Sissi Fleitas contrajo matrimonio en una ceremonia en una mezquita en la ciudad de Nueva York rodeada de familiares y amigos.

Sissi compartió la noticia a través de su red de Instagram con una fotografía al lado de su ahora esposo y del que aún no se conocen detalles de su identidad.

La modelo señaló en un texto que acompaña la foto que “Quiero compartir mi felicidad con ustedes mis seguidores”.

“Celebré El Ketab en New York con el amor de mi vida, todo mi amor para ti. Siempre están presentes, es el principio, será un año de celebraciones”, escribió.

En una entrevista con Notimex en el 2016, la bella rubia habanera en su 40 años, que se inició en el programa Sábado Gigante de Don Francisco en 1998, expresó su deseo de casarse y tener dos hijos.

“Creo que si encuentro al señor correcto si me caso. Antes ni siquiera me cruzaba por la cabeza casarme, no me interesaba”, aseguró entonces la modelo que lanzó su carrera como actriz en las telenovelas en México, país al que considera como su “segunda casa”.