Mick Jagger se someterá a cirugía de corazón

Mick Jagger será operado del corazón esta semana por un reemplazo de válvula cardíaca en Nueva York, según el portal Drudge Report.

La banda anuncio el fin de semana la postergación de su gira por Canadá y Estados Unidos para dejar que Mick pueda descansar luego de la cirugía.

“Estoy desolado por posponer la gira, pero trabajaré muy duro para volver a los escenarios pronto. Odio decepcionarlos de esta manera. Una vez más les pido disculpas”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.

— Mick Jagger (@MickJagger) 30 de marzo de 2019