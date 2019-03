El Programa Hoy entrevistó a Michelle Salas a su llegada a Monterrey, donde se presentará el domingo próximo para vender varias prendas de su línea de ropa.

Aprovechando de la entrevista además se le preguntó sobre lo dicho por Frida Sofía y dijo:

“Mira yo tengo una familia espectacular, yo amo a mi abuela, a mi bisabuela, a mi madre y ustedes saben no, la conexión que yo tengo con ellas”.

Como era de esperarse, Michelle Salas, que en un principio no quería hablar del tema frente a cámaras, no se guardó nada y prosiguió:

“Y al respecto de lo otro, yo no tengo ningún comentario, porque creo que no es relevante, no sé, porque el amor va más allá, la familia va más allá; yo no tengo por qué hablar mal de nadie”.

Fuente Televisa.