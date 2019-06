Michael Jackson, a 10 años de su muerte, continúa en la polémica

A una década del fallecimiento del cantante, compositor, productor y bailarín estadounidense Michael Jackson, su nombre se mantiene vigente y en las portadas de los medios rodeado de polémicas y acusaciones legales.

El 25 de junio de 2009 el mundo escuchó que “El Rey del Pop” había muerto. Fue una intoxicación por propofol y benzodiacepinas la que acabó con su vida. Tenía 50 años.

En su hogar de Holmby Hills en Los Ángeles; sin respiración y con pulso débil, fue como lo encontraron, motivo por el cual su médico de cabecera, Conrad Murray, ejerció reanimación cardiopulmonar. Fue en vano. El médico fue encontrado culpable de homicidio involuntario por lo que pasó dos años en prisión.

El pasado 21 de junio, Michael volvió a ser noticia. Un nuevo documental titulado Killing Michael Jackson, revela algunas circunstancias de su muerte y por las redes sociales, se filtraron imágenes de la habitación donde murió.

La producción se construyó con el testimonio de tres elementos periciales que registraron e investigaron la habitación de Michael Jackson aquella tarde del jueves 25 de junio.

Orlando Martínez, Dan Myers y Scott Smith, narran a grosso modo, que en el lugar se encontró propofol y algunas sustancias tóxicas, que después de la autopsia se descubrió eran: lorazepam, diazepam y midazolam, medicamentos para el control de la ansiedad y con funciones sedantes.

En las imágenes difundidas como parte del estreno del documental lanzado por la cadena británica QuestOD, se observa la cama del cantante y, sobre ella, una muñeca, unos anteojos, discos compactos y algunas revistas.

El detective Martínez dijo que por toda la habitación se observaban “post-it, pedazos de papel, textos en espejos y puertas que parecían poemas y eslóganes”. En el lugar de los hechos, que califican como “caótico”, también se encontró “ropa tirada por todos lados, agujas y la bolsa médica del doctor Conrad Murray”.

Los tres elementos que realizaron el registro de la habitación mencionan, en el tráiler del documental, que la escena de aquel 25 de junio era un “desastre” y “no parecía adecuada para ningún tratamiento médico”.

Este no es el primer documental expuesto tras su muerte. A principios de 2019 se estrenó Leaving Neverland, en el que el director Dan Reed presentó los casos de Wade Robson y Jimmy Safechuck, quienes acusan al cantante de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran niños.

La producción de HBO, fue presentada en el Festival Sundance y, a lo largo de casi dos horas, se muestra que Michael Jackson daba joyas a los menores a cambio de sostener relaciones sexuales con él. Estos hechos se suscitaban, supuestamente, cuando los niños pasaban algunos días en el Rancho Neverland.

Al respecto del documental, la familia Jackson expresó que los dos hombres declararon bajo juramento en 2015, que los eventos de abuso sexual jamás ocurrieron; sin embargo, la imagen de Michael se deterioró sobre todo en Estados Unidos por lo que emisoras de radio dejaron de programar sus canciones.

El 7 de marzo de 2019, los productores de la serie estadunidense Los Simpson, Matt Groening y James L. Brooks, decidieron retirar el capítulo en que Michael Jackson prestó su voz a uno de los personajes. El argumento fue que el episodio tenía elementos muy apreciados que, a raíz de la polémica, era imposible permanecieran.

Desde su muerte, el llamado “Rey del Pop” ha desatado un sinfín de polémicas; por la manera de su deceso; el material póstumo lanzado y por las acusaciones de abuso sexual que surgen y que no han echado por borda el legado musical que el cantante construyó a lo largo de cinco décadas.

Carrera de “El Rey”

Michael Joseph Jackson? nació el 29 de agosto de 1958, en Gary, Indiana, Estados Unidos. Su carrera comenzó a los ocho años, cuando se incorporó al grupo familiar The Jackson Five; su destreza para el baile y el canto lo convirtieron rápidamente en el líder y vocalista.

Michael inició su trayectoria en solitario en 1971, cuando editó Got to be there, seguido de Ben (1972), álbumes que se adentraron con fuerza en las listas de popularidad.

En su carrera como solista, Jackson creó un estilo que él mismo declaró estaba influenciado por el compositor de música clásica Piotr Ilich Chaikovsky, además de Diana Ross, Gene Kelly y Bee Gees.

El álbum Thriller, lanzado a finales de 1982, se convirtió en uno de los discos más exitosos de todos los tiempos, con más de 65 millones de copias vendidas y haciéndolo acreedor a siete premios Grammy.

Con este material comenzó a caracterizarse por un estilo que manejó en los videos lanzados para sus sencillos, en ellos mezclaba una trama argumental, rutinas de baile y cameos de personalidades. Para entonces la revista Rolling Stone lo consideró como el artista visual más importante en la historia de la música.

El 23 de marzo de 1983, el mundo conoció lo que hoy puede llegar a distinguirse como elementos clave de la figura de “El Rey del Pop”. En su aparición durante el “Motown 25: Yesterday, Today, Forever”, Jackson utilizó una chaqueta y un guante de golf, forrados con lentejuelas blancas y negras, a la par que interpretaba Billie Jean y realizaba el famoso “Moonwalk”, performance que le valió un Emmy.

Dos años más tarde, mientras realizaba promocionales de una marca de refrescos, sufrió un accidente que le ocasionó quemaduras de segundo grado en el cuero cabelludo.

Ese mismo año, el artista se unió a otras figuras de la música para lanzar We are the world, sencillo con el que se brindaría ayuda a los afectados por la hambruna en África. El tema vendió cerca de 63 millones de dólares y se convirtió en la colaboración más vendida de todos los tiempos, además de conseguir cuatro premios Grammy.

Víctima del vitiligo, el cantante comenzó a sufrir cambios en su apariencia física, a partir de 1986, situación que no lo detuvo, pues para 1987 lanzó Bad, álbum con el que consiguió vender 34 millones de copias, además de una gira con más de 120 conciertos y una audiencia de 4.4 millones de personas.

El video de Bad, fue dirigido por uno de los directores cinematográficos más importantes de la historia, Martin Scorsese. En esa época se comenzó a apreciar en sus rutinas de baile, el tocamiento de pecho y entrepierna, que se volvieron característicos en sus presentaciones.

Con la cinta Moonwalker (1988), Jackson experimentó el mundo del Séptimo Arte, a la par, llegó a la cima del “Billboard Top Music Cassete”, donde permaneció por 22 semanas consecutivas y que sólo “Michael Jackson: La leyenda continúa”, material póstumo a su muerte, logró desbancarlo.

El 31 de octubre de 1991, Michael Jackson marcó un hito dentro de la cultura pop y el mundo del deporte, al presentarse durante el medio tiempo de la edición número 27 del Super Bowl.

Fue el más visto en aquel momento, por lo que la revista Rolling Stone lo catalogó como el mejor de la historia, además se le considera un referente de aceptación para los shows de medio tiempo que se realizan cada año.

En 1993 enfrentó las acusaciones por abuso sexual a menores por parte de Jordan Chandler, y en 2003, de Garvin Arvizo; sin embargo, ambas disputas llegaron a acuerdos en los que nunca se probó la culpabilidad del cantante.

Después de las polémicas por abusos sexuales y la clausura del rancho Neverland, del que era propietario desde 1998, en marzo de 2009 Michael Jackson anunció su regreso a los escenarios con la gira This is It, la cual comprendía 50 presentaciones en la Arena O2 de Londres.

Hasta el momento, el video oficial de Thriller, que fue publicado en el canal de YouTube del artista el 3 de octubre de 2009, cuenta con más de 597 millones de reproducciones.

Michael Jackson sumó 13 premios Grammy y 8 Billboards, así como el reconocimiento de ser el único artista en lograr números uno en cada una de las décadas, de 1970 hasta 2010, además de ser el artista mejor pagado, vivo y muerto, y tener el álbum más vendido de toda la historia, Thriller.