Mi más grande éxito ha sido cantar en español: Becky G

'Aunque soy nacida en Los Ángeles, me siento orgullosa de mis raíces mexicanas. Mis padres también nacieron en Estados Unidos, pero mis abuelos son de Jalisco y esa sangre es mi mayor orgullo', manifestó

El éxito más grande “que he hecho en mi carrera ha sido cantar en español”, afirmó Becky G, quien prometió que en una etapa de su carrera grabará un álbum de música ranchera.

Becky G se ha convertido en corto tiempo en la artista más popular y afamada de la música urbana gracias a éxitos como “Mayores” con Bad Bunny y “Mi pijama”, que canta a dúo con Naty Natasha.

Entrevistada en las instalaciones de los Estudios Sony, Becky G expresó que quiere seguir los pasos de sus abuelos que vinieron de Mexico para buscar una mejor vida “y gracias a su ejemplo quiero mostrar que nada es imposible y que todo es posible”, destacó.

Rebbeca Marie Gómez, su nombre verdadero, no quiso involucrarse en la polémica entre Aleks Syntek y el reggaetón por sus letras de cosificación de las mujeres. “No sé mucho de eso, pero en mi caso yo no podría decirle a un cantante qué puede y qué no puede cantar”.

“Hay que tomar las cosas menos complicadas. La música es música y si a alguien le gusta divertirse con ese ritmo por algo le gusta a la gente, así de sencillo y eso es parte de la libertad de expresarte”, aseveró.

“Además yo tengo muy definido eso de que a mí nadie me va a decir cosas como que soy sexy o que debo hacer esto o lo otro. Yo hago las cosas por mí misma y lo que yo haga para sentirme sexy es porque lo hago yo, no porque otros lo canten o me lo digan”, enfatizó.

Becky G mantiene noviazgo con el jugador de la selección de Estados Unidos y de los Ángeles Galaxy, Sebastian Lletget, pero aclaró que en este Mundial su favorita es la selección mexicana.

“Tristemente la selección de Estados Unidos no calificó al Mundial, así que esta vez iré a donde mi corazón quiere ir y es por México”, subrayó quien en 2014 acompañó las giras de Katy Perry, Demi Lovato, Jason Derulo y Austin Mahone como artista invitada.

Becky G manifestó que aún no ha conseguido todo el éxito que ha soñado. “Cada día despierto y disfruto lo que ha pasado, pero quiero seguir más adelante, cantar más, lograr más éxitos, tener mi línea de maquillaje y hasta de pijamas”.

“Me siento muy agradecida en mi carrera por todo el apoyo del público, de mis fans, muy bendecida por tener todas esas oportunidades de mi carrera. Empecé en esta carrera a los nueve años y ahora tengo 21 años, no fue de un día para otro, pero ahí vamos”, anotó.

En los inicios, la artista latina inició su carrera cantando temas en inglés, pero poco después incursionó con melodías en español y ese fue el detonante en su ascenso.

Su más grande éxito, “Mayores”, tiene más de mil millones de vistas en redes sociales y por él ha recibido 13 discos multiplatino y “Sin pijama” ha sido vista más de 215 millones de veces en YouTube.

Compartió que el tema “Mayores” fue inspirado en una experiencia personal por un novio que le llevaba cinco años. Su abuelita cuando vio la foto le dijo riendo que era muy grande “y yo le respondí jugando es que a mí me gustan mayores ‘lita’”.

También dijo que ha gozado mucho las reacciones que ha habido en internet al tema de “Mayores”. “Me pareció de mucha risa ver una que le adaptaron algo así como me gustan gorditos y me dio mucho gusto que disfruten mi música”.

“De igual forma estoy feliz de como han recibido ‘Sin pijama’, me siento muy feliz y agradecida cómo los fans me han recibido con los brazos abiertos y que se me considere la mejor exponente femenil de la música urbana”, anotó.

Para el álbum de ranchera que no descarta grabar en el futuro y del que no hay fecha ni plazo y por darle un gusto a su familia, dijo que serían canciones de gran orgullo, al tiempo que compartió que entre sus favoritas se encuentran “Amor de los dos” y “La de la mochila azul”.