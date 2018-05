México contrabalancea a Trump con su cine: Ricardo Darín

Con el éxito de su cine en los premios Oscar, México está “contrabalanceando” la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó en Cannes el actor argentino Ricardo Darín, quien aseveró que está deseando rodar con cineastas mexicanos.

En el marco del 71 Festival Internacional de cine de Cannes, en el que se estrenó en competencia su película “Todos lo saben”, Darín expresó su “alegría” por el éxito de los cineastas mexicanos.

“Una de las cosas que más me gustó de la última entrega de los Oscar fue la enorme presencia de México en todo lo que fue la entrega de los premios”, comentó Darín sobre el éxito mexicano encabezado por el director tapatío Guillermo del Toro con su película “La forma del agua”.

“Me sorprendió y me llenó de alegría precisamente por contrabalancear la política exterior de Trump. Esto habla claramente de que los políticos van por un lado y los artistas van por otro”, reiteró el actor argentino de “El secreto de tus ojos”.

Darín elogió el momento por el que pasa el cine mexicano actual. “México, no es necesario que yo lo diga, está dando acabadísimas pruebas del talento y de la capacidad que tienen” sus cineastas, subrayó.

Darín afirmó que desea filmar en México o con cineastas mexicanos y está esperando que le hagan una invitación formal. “No he sido todavía ordenadamente invitado. He sido tangencialmente invitado y no pude aceptar por cuestiones de tiempo y compromisos anteriores. Espero que en algún momento se produzca, estoy seguro de que lo habrá”.

Respecto a la película que presentó en Cannes, y que inauguró el certamen el martes, Darín dijo que fue una “oportunidad” de trabajar con su “amigo” Javier Bardem, un placer compartir el elenco con Penélope Cruz y se deshizo en elogios del director de la película, el iraní Asghar Farhadi.

El histrión destacó “la gran importancia” que tuvo para el cine en español que la cinta, rodada en la lengua de Cervantes, inaugurara la edición de este año del Festival Internacional de cine de Cannes, el más prestigiado del mundo.

“Con el tiempo lo vamos a valorar mucho más allá de sea cual sea el resultado que tenga la película”, apuntó.