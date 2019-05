México, Brasil y Argentina dan toque latino a Festival de Cannes 2019

Con el mexicano Alejandro González Iñárritu como presidente del jurado y la presentación de la nueva película de zombis de Jim Jarmusch, The dead do not die, este martes iniciará la 72 edición del Festival Internacional de Cannes en el que se rendirá homenaje a la directora Agnès Varda.

Con la imagen de la cineasta francesa sobre la espalda de uno de sus ayudantes en el poster oficial, el festival en la Costa Azul francesa tendrá una fuerte presencia latina con una película brasileña en la competencia oficial, así como la participación de cineastas y actores mexicanos.

El actor español Javier Bardem y la actriz francesa Charlotte Gainsbourg inaugurarán el festival de 12 días de cine en la gala inaugural que se celebrará en el Gran Teatro Lumière.

Esta es la primera vez que el jurado del festival francés estará presidido por un cineasta mexicano, además, el realizador Alfonso Cuarón, ganador del Oscar a Mejor Dirección por Roma, hará una presentación especial de El resplandor, de Stanley Kubrick.

Además, el actor y productor mexicano Gael García Bernal presentará, fuera de competencia, su segundo largometraje Chicuarotes, protagonizado por Benny Emmanuel, Leidi Gutiérrez, Dolores Heredia y Daniel Giménez Cacho.

Las otras películas de representación latina en la selección especial Certain Regard (Una Cierta Mirada) son La Cordillera de los Sueños del chileno Patricio Guzmán; Que Sea Ley del argentino Juan Solanas y A vida Invisivel de Euridice Gusmao del brasileño Karim Aïnouz.

Luego de haber ganado el Premio Internacional del Jurado hace 60 años, Nazarín, de Luis Buñuel, volverá a proyectarse en el encuentro francés en la sección Cannes Classics, instaurada en 2004.

Se trata de la primera colaboración entre la Cineteca Nacional (el Laboratorio de Restauración Digital trabajó en la cinta para su nueva proyección) y el festival europeo.

El largometraje tuvo su escaneo y restauración digital en 3K en 2018, trabajo realizado a partir del negativo original en acetato de 35 mm y de copias positivas, todas pertenecientes al Acervo de la Cineteca. Se restauraron 135 mil 761 cuadros en total y fue masterizada en 2K para su proyección digital.

El español Pedro Almodóvar, el británico Ken Loach, el italiano Marco Bellocchio, el canadiense Xavier Dolan, los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, y el estadunidense Terrence Malick, entre otros, competirán por la Palma de Oro del festival.

Por sexta ocasión en su carrera, Almódovar aspira a la estatuilla, esta vez con su cinta Dolor y gloria, inspirada en su vida y obra, con toques de ficción, mientras que Loach compite con Sorry we missed you; Bellocchio, con The traitor; Dolan, con Matthias and Maxime; los hermanos Dardenne, con Young Ahmed; y Malick, con A hidden life.

La selección oficial la completan The dead don’t die, de Jim Jarmusch; The wild goose lake, de Diao Yinan; Parasite, de Bong Joon-ho; Oh Mercy!, de Arnaud Desplechin; Atlantique, de Mati Diop; y Little Joe, de Jessica Hausner.

Así como Les Miserables, de Ladj Ly; Bacurau, de los brasileños Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles; The whistlers, de Corneliu Porumboiu; Frankie, de Ira Sachs; Portrait of a lady on fire, de Céline Sciamma; It must be heaven, de Elia Suleiman; y Sibyl, de Justine Triet.

Alain Delon recibirá la Palma de Oro Honoraria para reconocer su trayectoria cinematográfica con filmes como Rocco y sus hermanos (1960), El gatopardo (1963) y El silencio de un hombre (1967).

Mientras que Sylvester Stallone cerrará el festival con las primeras imágenes de la nueva producción de Rambo V: Last Blood y la proyección de la primera versión de Rambo: First Blood restaurada en 4K.

Entre las proyecciones especiales más esperadas del festival destacan la biografía musical sobre Elton John, Rocketman, de Dexter Fletcher, y Diego Maradona, de Asif Kapadia, así como el documental Que sea ley, de Juan Solanas que muestra la movilización feminista en Argentina a favor del proyecto de ley que buscaba establecer un aborto seguro, gratuito y legal.

El jurado del festival se completa con la actriz y directora de Guinea, Maimouna N’Diaye; la actriz estadunidense Elle Fanning; y la directora, guionista y montajista estadunidense Kelly Reichardt.

Así como la directora y guionista italiana Alice Rohrwacher; el director francés Enki Bilal; el director y guionista francés Robin Campillo; el director, guionista y productor griego Yorgos Lanthimos; y el director y guionista polaco Pawel Pawlikowski.