MexFutura, propuesta musical que experimenta nuevos sonidos

La cantante Denise Gutiérrez, de la agrupación Hello Seahorse!, y el músico Dr. Zupreeme, de La Banda Bastön, se unen para crear MexFutura, un proyecto que pretende experimentar nuevos sonidos y cambiar la manera en cómo se presenta la música al público.

“Será diferente la forma de presentar nuestra música en vivo, queremos eliminar el acto, es decir el ‘show’ con músicos y nosotros en el escenario, porque lo que queremos hacer es darle el protagonismo a la música y por eso vamos a hacer sesiones de escucha, en donde la gente vaya a escuchar el disco, no vernos a nosotros”, comentó Denise.

Una de las razones por las que proponen este nuevo concepto, es debido a que la industria musical está cambiando. “Buscamos otras maneras de llegar al público, el negocio de la música está cambiando mucho, la manera de cómo llega la música a las personas es diferente”, indicó Dr. Zupreeme.

Asimismo, el dúo aseguró que es un proyecto que tiene la intención de ofrecer nuevos sonidos, con un concepto original, “MexFutura trata de hacer las cosas diferente, no tiene caso hacer una nueva banda si vamos a hacer lo mismo, muchos lo hacen pero para mí eso es ego”, añadió el músico.

Musicalmente, han encontrado nuevos sonidos, que han podido combinarlos debido a que cada uno tiene diferentes estilos musicales, “nosotros queremos explorar otros caminos y ver cómo funciona, agarrarlo como un nuevo modelo y ponerlo a trabajar”, dijo el Dj.

La Banda Bastön es un grupo de hip hop y rap, mientras que Hello Seahorse!, se ha caracterizado por ser una banda de pop, rock e indie, por lo que la gran variedad y distinción de géneros musicales, los ha llevado a experimentar y encontrar nuevos sonidos.

“En MexFutura, nos animamos a hacer cosas que no haríamos comúnmente con nuestros grupos, encontramos un espacio para tocar ciertos temas o géneros que teníamos curiosidad”, indico Denise.

Por el momento han sacado cuatro sencillos, “La cabeza”, “Balas negras”, “Arquitectura” y “Pegado a ti”, pero de acuerdo con el dúo serán 16 canciones las que conformarán el disco.

“Va a salir cada tres semanas una canción y cada cuatro canciones vamos a sacar un video lyrics”, especificaron los músicos, asimismo el disco físico saldrá cuando ya se hayan dado a conocer todos los sencillos, por lo mientras se pueden escuchar en las plataformas digitales.

Ambos integrantes trabajaron por separado, “él hace la música de las canciones y en algunas yo le ayudé, pero yo trabajé las letras y las melodías, cada quien trabaja por separado y luego nos reunimos y empezamos a encontrarle hacia dónde quiere ir cada canción”, informó la vocalista de Hello Seahorse!.

El futuro de MexFutura es aún incierto, ya que ambos músicos no saben lo que pasará cuando se dé a conocer el disco completo, de lo que sí están seguros es que la experiencia de trabajar juntos fue algo inolvidable, “esperamos que por lo menos estemos dos años juntos”, dijo Dr. Zupreeme.

“Disfrutamos trabajar juntos, yo nunca había sacado un proyecto alterno a mi banda, porque no me animaba, de hecho no me interesa ser solista, empezar un proyecto de cero es muy difícil”, añadió Denise.

Paralelo a la nueva propuesta musical, sus bandas originales siguen trabajando, por su parte, Hello Seahorse! sacará un nuevo álbum en este año y participará en el Festival Vive Latino, mientras que La Banda Bastön seguirá haciendo varios espectáculos en vivo.