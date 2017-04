Mel B, ex Spice Girls, denuncia maltrato y chantaje por parte de su ex esposo

Destacó que el título no sólo está inspirado en los villanos que ha hecho su padre en las telenovelas, sino también porque es un joven que sigue por pasión el box y el hip hop

El cantante y boxeador Shailock Goyri, mejor conocido como Nitro, promociona su segundo material discográfico “El mejor villano”, título inspirado en su padre, el actor Sergio Goyri, a quien le dedica esta producción musical que ya está en todos los portales digitales.

“La mayoría de los boxeadores han surgido de los barrios, al igual que los cantantes de hip hop, pero yo soy el chico raro de ambas disciplinas, porque no provengo de un barrio y tampoco he sufrido carencias; sin embargo, me siento parte de esa realidad”.

Puntualizó que gracias a los valores y las enseñanzas de su padre es que toma en cuenta la sencillez, el respeto y la disciplina, “por eso es que le pongo mucho más corazón a lo que hago, para demostrar que no se necesita ser de barrio o haber nacido en uno para ser el mejor boxeador o el mejor cantante de hip hop”.

Nitro destacó que la actuación es algo nato que lleva a donde quiera que se para. “Si subo al ring, es prácticamente como si estuviera actuando, y si subo al escenario para cantar, también estoy actuando o si estoy grabando un video lo hago, así que esa faceta en cualquier momento puedo desarrollarla, dependiendo del proyecto”, finalizó.