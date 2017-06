Más que un trabajo, ser DJ es un estilo de vida: Alan Salomon

Como cualquier otro trabajo, el DJ Alan Salomon aseguró que ante todo el profesionalismo es lo que distingue al buen músico, por lo que dedica varias horas del día a escuchar música nueva, así como a su formación académica y a descansar el oído.

El joven de 30 años detalló que en su vida profesional existen dos facetas: una como disc jockey y otra como productor. De ahí que en su propio hogar tiene su estudio, su teclado, su computadora, monitores y controlador.

“Todos los días me trato de actualizar con nueva música para crear los sets que tocaré el fin de semana. Literal: lunes, martes y miércoles me la paso escuchando música nueva y ya jueves, viernes y sábado toco”, compartió.

El admirador de Nike Romero, Don Diablo y Martin Garrix indicó que por las mañanas de los jueves está ya con las mezclas y arma los combos que llevará.

“Ser DJ es un trabajo increíble, me encanta y soy apasionado de la música desde chiquitito. Mi papá y mi hermano me metieron mucho en esto de la música, nos íbamos de road trip y escuchábamos Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd. Desde entonces me di cuenta de que casi siempre acababan en ocho y sea pop, rock, música electrónica o tecno, tienen una estructura”, mencionó.

Poco a poco fue adentrándose a la industria música y luego de tomar cursos y diplomados para perfeccionar su técnica para producir y tocar, se lanzó como DJ y hoy en día tiene más de 60 mil seguidores en redes sociales, principalmente Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat.

“Estoy muy contento, es un momento de mi carrera muy importante. He trabajado con bandas muy importantes y se están cerrando fechas”, reveló.

“Vivo momentos increíbles y a veces veo un cartel en el que está mi nombre junto al de Panteón Rococó o Dash Berlín, que a mí me encanta, y digo: ¡Wow! estoy compartiendo escenario con los que eran y son mis ídolos”, abundó.

Aunque reconoció que no hay una formación estrictamente para ser DJ, aseguró que se necesita preparación y por eso ha tomado cursos en San Diego de Recording Arts para grabar, así como de música “meddy”, el lenguaje de la música transmitido a la computadora y a los teclados, para hacer música digital.

Sin embargo su formación no para allí, pues sigue su profesionalización y cada que tiene espacio en su agenda, se inscribe en diplomados para DJ.

Para Alan Salomon la música es parte de él: va al gimnasio y escucha música, su despertador es música, se baña escuchando música, canta en la regadera, hay música en todos lados.

Pero ya en su vida personal, dijo, trata de diferenciar a su “Alan, el artista”. Todos saben que soy un tipo muy alivianado, me gusta estar cerca de mis fans, la gente que me sigue lo sabe y estamos en contacto con ellos hasta Argentina, Francia y Estados Unidos, platicó.

Sobre las personas que creen que ser DJ es poner play y ya, opinó que no conocen la industria y enfatizó que que esto más que un trabajo, es un estilo de vida.

“A quienes van empezando les recomiendo que se preparen muchísimo porque un día van a tener su gran oportunidad y no podrán equivocarse”, subrayó.

“Mi primera oportunidad me la dieron en el antro llamado Lemon, luego de que desde San Diego enviara un set y que Tom & Collins me dejaran tocar junto a ellos, hace cuatro años. Luego me fui a Querétaro, Monterrey y Los Ángeles”.

Con cuatro años frente a la consola como disc jockey, Alan Salomon aseguró que tocar siempre es un reto; por eso cada noche se concentra para tocar lo mejor posible, pero de reojo está viendo cómo responde la gente, porque le gusta leer a los asistentes a su espectáculo.

A diferencia de años atrás cuando los DJ cargaban con todos sus vinilos, Alan solamente lleva consigo entre 15 y 20 memorias USB y sus audífonos, además de un casco de bombero francés que al ponérselo se transforma en “Reptilia”.

Por ahora Alan Salomon cumple fechas en México. Una de las más fuertes presentaciones antes de viajar a Dubai y Europa es el Tecate Sound Fest, donde compartirá escenario con Ximena Sariñana, Panteón Rococo y Plastilina Mosh.