Mariana Seoane lanza “No me queda nada” que escribió con Rafa Loar

La intérprete y ahora compositora mexicana Mariana Seoane lanzó su segundo sencillo “No me queda nada”, que hizo en coautoría de Rafa Loar, del grupo Elefante, una rítmica balada que habla de cuando una relación amorosa cae en la costumbre y el desinterés hasta que se pierde en el egoísmo y la falsedad.

En entrevista, “La Niña Buena”, como le dicen sus seguidores, puntualizó que en esta faceta ha encontrado una forma de expresar su sentir sobre la vida, el mundo y el amor.

“Mi objetivo es seguir trabajando de cerca con más compositores y muero de ganas de compartir algunas letras con Martín Urieta, Manuel Eduardo Toscano y Memo Muñoz, expertos compositores en llegarle al pueblo con sus profundas ideas”.

Seoane reconoció que sería muy arrogante de su parte decir que el próximo año se va a dar su consolidación como compositora.

“Lo cierto es que me falta mucho para llegar a esos niveles de maestría; sin embargo, puedo decirte que ahora que compongo mis temas he tenido la curiosidad de indagar sobre la maravillosa vida de compositoras como Consuelo Velázquez, Emma Elena Valdelamar, Flor Yvon Quezada, America Sierra y Mónica Velez”.

La cantante indicó que uno de sus propósitos para el año entrante es escribir más: “Prometo y me comprometo a dar canciones llenas de sentido, contenido, emociones y sentimientos, porque la canción de ‘Ya no cabes en mi vida’ me abrió el panorama de otro mundo.

“Además, vienen planes enormes en 2019, porque empezaré a grabar una interesante serie con Telemundo y buscaré hacer ‘casting’ para intervenir más en cine, hacer más cine, que es una asignatura pendiente, porque quiero ganarme un lugar y reconocimiento de directores y productores, porque si de algo estoy segura es de que soy una actriz muy camaleónica, que le gustan los retos”.

Por último, Mariana afirmó que tomará vacaciones hasta ver que ha logrado algo grande en la composición, el canto y el cine, “por lo pronto la pasaré en la Ciudad de México, para dar el abrazo de Navidad y despedir el año con amigos y familiares”.