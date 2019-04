Mariana Seoane considera que narcoseries deben concluir su ciclo

Aunque su personaje “Mabel Cataño” destacó como una de las villanas en la serie de televisión “El Chema”, la actriz mexicana Mariana Seoane consideró que ese tipo de producciones deben cumplir su ciclo para dar paso a historias de temática positiva.

“La responsabilidad la tenemos todos y creo que debemos empezar a hacer otro tipo de contenidos, ya hay que contar historias hermosas porque lo necesitamos mucho”, opinó la también cantante.

No obstante que la población está informada y temerosa respecto a los acontecimientos de violencia y crimen organizado que abundan en el país, lamentó que el público se interese en ese tipo de opciones en entretenimiento.

“Lo que más consume la gente es lo que tenga que ver con oscuridad y, justamente, vivimos en un mundo complicado. Me parece un tema muy interesante y profundo de analizar”, declaró a Notimex.

En “El Chema”, Mariana Seoane encarna a una mujer traicionera, ambiciosa, despiadada y cruel. No es que le fascine hacer este tipo de personajes, pero es actriz y considera que como tal debe aceptar el papel que le represente un reto.

“Le doy vida como debe ser porque es un trabajo y los actores tenemos que interpretar todo tipo de papeles, tenemos que saber hasta dónde”.

Hablar de narcos y asesinatos, dijo, son temas sensibles. Sin embargo, considera importante señalar que todo es ficción.

“No hay un ‘Señor de los Cielos’ como Rafael Amaya, tampoco hay un ‘Chema’ como Mauricio Ochmann. Una cosa es la realidad y otra la ficción, el problema es que se volvió una temática mundial, que todos los países y en todos los idiomas hay series de narcos”, señaló.

Mariana respeta la decisión de Ochmann cuando optó por renunciar a “El Chema” a fin de no seguir contribuyendo en este tipo de proyectos que afectan a los niños, pues les nace el anhelo de imitarlos.

“Si lo hizo está bien, aunque también creo que si ya había tomado el balón, hubiera continuado. Los niños quieren ser como ellos (los narcos) y no debe ser así”.

Lo divertido de haber hecho a “Mabel Cataño” fue que no se parece en nada a ella, dijo.

“Ella es una estuche de sensualidad, pero en mi vida real no soy así. No soy envidiosa, truculenta ni ambiciosa, pero está padre porque juegas a ser alguien que no eres tú”.

Aunque “Mabel” se vea como una mujer empoderada, aclaró que no debe tomarse como ejemplo a seguir.

“Yo creo que se pueden hacer las cosas sin dañar a nadie, tú escoges el camino. ‘Mabel’ ha sido un regalo impresionante porque la disfruté muchísimo. Durante las grabaciones había mucha adrenalina por las escenas de acción con armas y persecuciones”, indicó.

“El Chema” se estrenó el pasado 15 de abril por Telemundo Internacional, de lunes a viernes a las 22:00 horas.