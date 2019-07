Maluma debutará en cine al lado de JLo y Owen Wilson

El cantante colombiano Maluma, quien actualmente disfruta del éxito del álbum 11:11 y su documental Lo que era, lo que soy, lo que seré, debutará en Hollywood de la mano de la cineasta Kat Coiro.

La directora trabaja ya en su nueva comedia romántica, que será protagonizada por Jennifer Lopez (JLo) y Owen Wilson, y que hasta el momento lleva por nombre Marry me. En octubre comenzará su rodaje.

De acuerdo con el sitio Deadline, Maluma se unirá al elenco como el prometido infiel de Jennifer, quien es una superestrella pop que, momentos antes de casarse en el Madison Square Garden, descubre el engaño de su pareja.

Ante la gran decepción, opta por elegir a alguien al azar para contraer matrimonio, y el afortunado es un profesor de matemáticas, interpretado por Wilson. El colombiano dará vida al prometido que resulta ser una gran figura del rock.

Jennifer Lopez fungirá como productora del largometraje junto a Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina y John Rogers. Hasta el momento se desconoce quiénes más formarán parte del elenco.

La estadounidense Kat Coiro ha dirigido las comedias románticas L!fe happens (2011), And while we were here (2012), A case of you (2013), así como algunos episodios de Mozart in the jungle, con el mexicano Gael García Bernal, y Modern family.

Actualmente Maluma graba junto al puertorriqueño Ricky Martin el video de su más reciente sencillo No se me quita, tema que se desprende de la producción 11:11, lanzada por el “Pretty boy” en mayo pasado. Cabe destacar que esta es la segunda colaboración entre ambos luego del éxito Vente pa´ca en 2016.

Conformado por 16 canciones, el más reciente álbum de Maluma cuenta también con la participación de Madonna, Ozuna, Nicky Jam y Zion & Lennox.

El próximo 19 de julio, el cantante actuará en México como parte de la Feria Nacional de Durango, y para agosto visitará su natal Colombia para intervenir en la Feria de las Flores.