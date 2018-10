La empresa DC Shows ha hecho posible que la superestrella colombiana Maluma regrese por todo lo alto a México, concretamente a la Arena Teques del estado de Morelos para ofrecer un único e irrepetible concierto el próximo 20 de Octubre. Esta misma empresa ha decidido apoyar con una promoción para que todos los fans del colombiano lleguen y no se queden sin poder presenciar este espectáculo memorable y plagado de todos sus éxitos y, para ello, ponen a la venta y hasta agotar existencia entradas subvencionadas al 2×1, esto quiere decir que en la compra de un boleto adquirido a partir de este momento, la gente podrá llevar a un acompañante y ser parte de la historia.

Cabe destacar que Maluma llega a Morelos con un show completamente nuevo, con la firme intención de poner a vibrar a sus miles de seguidores que lo han consagrado como el ídolo urbano del momento a nivel global, para presentar al público mexicano su nueva placa titulada “F.A.M.E.” que está conquistando a todos. Los boletos se encuentran a la venta en el Sistema Superboletos con una promoción al 2×1. Este será el único concierto que haga Maluma en México en todo el año, y Morelos es el estado elegido para ello. No habrá en ningún estado, en ningún recinto, ningún show adicional del colombiano.

Tras varios días de expectación, al fin Maluma estrenó el video de su nuevo sencillo “Mala Mía”. El video, dirigido por el dominicano Jessy Terrero, se ha visto envuelto en la polémica debido a que retrata al cantante rodeado de sexys mujeres, en un cuarto de hotel en Miami, haciendo alusión a una orgía. Asimismo, el intérprete disfruta de un ambiente de fiesta en el que no faltan el alcohol y los sensuales bailes por parte de las exuberantes modelos, que en todo momento salen a cuadro. Disponible en su canal oficial de YouTube, “Mala mía” de Maluma empieza con el cantante inconsciente en una habitación de hotel, donde aparece rodeado de varias mujeres en ropa interior. Tras ello, alguien toca su puerta para pedirle que se apure, pues debe filmar un show de TV. Entonces Maluma hace lo suyo: cantar, pero no cualquier tema, sino uno en el que no se disculpa por su forma de ser y tampoco justifica sus acciones. Como dice el estribillo del tema publicado en YouTube, sus detractores en el fondo lo quieren y por eso lo imitan.

Adicionalmente, la frase “la gente sigue criticando y criticando, pero creemos que eso es mentira. A eso le llamamos pura envidia”, se escucha en la parte final del video publicado en YouTube. Es así que el fenómeno musical colombiano cimbrará la Arena Teques con sus hits “4 Babys”, “Carnaval”, “El Tiki”, “La Temperatura”, “La Curiosidad” y sin duda “Borro Cassette”, que conquistaron los primeros lugares de la lista Latin Billboard y Monitor Latino. La noticia de su gira en México hizo estallar las redes sociales con los miles de fans que esperan verlo, de este modo, el artista que también es conocido como “Pretty Boy, Dirty Boy” gracias al nombre de su anterior disco enloquecerá a nuestro país con su carisma, actitud, ánimo y un espectacular show con una producción llena de pantallas de LED, bailarines, pirotecnia y efectos especiales.

Su concierto servirá para promover su último sencillo y su nuevo videoclip que encendió de inmediato las redes sociales y que sigue arrasando y enamorando a sus fans. Maluma, ídolo juvenil de la música latina a nivel mundial y fenómeno taquillero, lanzó así su tan esperado nuevo álbum titulado F.A.M.E desde el pasado 18 de mayo de 2018, en el cual de forma muy rápida ha posicionado sus primeros temas “Marinero”, “El Préstamo”, “Corazón”, “Felices Los 4” y “Felices Los 4 Remix” junto a Marc Anthony. “Marinero” es una balada en la que Maluma cuenta el sufrimiento de un hombre por el desamor. El emotivo video, grabado en Las Vegas, muestra a Maluma como nunca antes se le había visto y está dirigido por Mike Ho y co-dirigido por Juan Luis Londoño (el mismo Maluma). Su nueva obra que lleva por título “F.A.M.E” significa: Fe, Alma, Música y Esencia. Corresponde al tercer álbum de estudio del artista, después de su exitoso Pretty Boy Dirty Boy lanzado en 2015. El nuevo trabajo discográfico de quince canciones cuenta con varias colaboraciones: Timbaland, Marc Anthony, Prince Royce, SID y Nego Do Borel y está producido por Rude Boyz, Edgar Barrera, Timbaland y Scott Storch, entre otros.

Maluma o, mejor dicho Juan Luis Londoño Arias (su nombre real) nació en Medellín, Colombia, el 28 de enero de 1994. A Maluma siempre le gustó la música; aunque el fútbol también ha sido otra de sus grandes pasiones. “Farandulera” fué la canción que lo lanzó al mundo de la música, misma que él compuso. Con ella se metió en un estudio de grabación por primera vez, donde sintió emoción y tranquilidad, condiciones para sentirse cómodo cantando lo que más le gusta: el reggaetón. Ahora, la promoción de su disco y las clases de guitarra y técnica vocal copan la mayor parte de su tiempo, pero no olvida la composición, inspirado en experiencias personales y de quienes lo rodean, ha pasado poco tiempo, pero ha sido suficiente para que Colombia y el mundo haya podido conocer a este vendaval cuyos trabajos discográficos han estado respaldados por productores como el Dr. Velásquez, Sky, Alexander Dj, Dj Host y Dj Buxxi, Mr Poms, Chez Tom, Chan El Genio, Kevin Adg, Crunky, Pardo, entre otros.

En su corta trayectoria musical, Maluma ha tenido la oportunidad de compartir escenarios con artistas urbanos como Arcángel, Plan B, J Alvarez, Alberto Stylee, Nicky Jam, Ñejo y Dálmata, J Balvin, Reykon, Golpe a Golpe, Jowell y Randy entre otros, además de artistas Top de primer nivel como la citada Shakira, Marc Anthony y Ricky Martin. Su nuevo trabajo de estudio incluye 15 temas, entre los que destacan temas como Marinero, El Préstamo, Corazón y Felices Los 4; y donde además lo podemos escuchar colaborando con grandes artistas de la talla de Prince Royce, Marc Anthony y Nego Do Borel.