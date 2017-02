Lupita D’Alessio, Ilse, Ivonne, Mimi y Carlos Cuevas enamorarán por San Valentín

Para iniciar los festejos del Día del Amor y la Amistad habrá espectáculos de música con grandes voces como las de Lupita D’Alessio, Ilse, Ivonne y Mimi.

También estarán Carlos Cuelvas con sus boleros de siempre y Rocío Banquells, con baladas y música de mariachi, para ofrecer sus espectáculos en el día de los enamorados.

Gian Marco y Amaury Gutiérrez presentarán la tercera temporada del musical “Autor3s”, en la que compartirán el escenario con grandes amigos y cantantes invitados como Kika Edgar, Carlos Rivera y María León, entre otros.

Iniciará temporada el show “Dangerous Games”, la más reciente versión de un clásico que combina la tradición de Lord of the Dance, con nueva escenografía, nuevo vestuario y una novedosa propuesta coreográfica.

El buen humor también tendrá a sus representantes para la celebración del Día de la amistad, uno de ellos, Mauricio Herrera, quien en el marco de Cabaret Lunario, presenta “Concierto con cierto miedo”.

Mara Escalante presentará su show en el que no podrá faltar “Doña Lucha”.

El reggae estará presente con la banda argentina Los Cafres, que ofrecerá dos shows y en ambos tendrá como invitado a la agrupación costarricense Ojo de Buey que también ha destacado en el género.

Karla Souza, José María Yazpik, Ben O’Toole, K. C. Clyde conforman el elenco de la cinta “Todos queremos a alguien”, que tendrá su estreno a nivel nacional; la cinta fue dirigida por Catalina Aguilar Mastretta.

En teatro inicia temporada la puesta en escena el musical “Billy Elliot”, bajo la producción de Alex Gou.

Los niños que en la obra dan vida a “Billy” son Mauricio Arriaga, Aarón Márquez, Jesús Trosino, Ian González y Demián Ferráez.

También participan Hernán Mendoza, Norma Lazareno, Concepción Márquez, Anahí Allué y Laura Luz. David Álvarez será quien encarne al personaje estelar en su etapa adulta.

En la música…

Jueves 9:

El Auditorio Nacional albergará la temporada del espectáculo de “Lord of the Dance”, que esta vez estrenará el show “Dangerous Games”, la más reciente versión de un clásico que combina la tradición de Lord of the Dance con nueva escenografía, nuevo vestuario y una innovadora propuesta coreográfica.

En esta puesta en escena participan más de 40 bailarines dirigidos por Michael Flatley, creador de la idea y el concepto del espectáculo, la nueva música que potencializa y acompaña el show es creación del músico y autor Gerard Fahy.

El espectáculo se presentará a partir de este jueves y concluirá el 12 de febrero.

En el Lunario del Auditorio Nacional se presentará David Aguilar, quien a 10 años de interpretar sus canciones, cuenta con un álbum de estudio en el que aborda temáticas intimistas, personales y opiniones o descripciones sobre fenómenos de la vida.

Aguilar es un cantante de música independiente, en su obra se percibe la influencia de la música popular mexicana, canto latinoamericano, canción brasileña, canción española y rock-pop-folk de los 60 a los 90, así como cantautores de la década actual.

Viernes 10:

El intérprete Carlos Cuevas ha dedicado su vida y su carrera musical al bolero, género que le ha valido grandes reconocimientos en México y en el extranjero, con el paso del tiempo, y pese a la gran variedad de estilos musicales que se han desarrollado, él se mantiene vigente en el gusto del público como un romántico de la canción.

Cuevas vuelve al Lunario del Auditorio Nacional para generar ese ambiente íntimo de romance y complicidad con su público, porque: “Mientras exista una pareja de enamorados, existirá el Bolero… y para cantarlo: Carlos Cuevas.

Sábado 11:

Cabaret Lunario, un nuevo concepto en la noche, celebra dos mil 500 funciones del comediante más fino de México, Mauricio Herrera, en uno de los espectáculos más exitosos de los últimos años, “Concierto con cierto miedo”.

Una celebración a una vida de trabajo, de risas en una noche memorable. Además, lo acompañará en el escenario, la voz inigualable de Luhanna Gardi con su gran temperamento.

Rocío Banquells también llevará su maravillosa voz que ha consolidado un estilo único, al Lunario del Auditorio Nacional, en el concepto Cabaret Lunario, para celebrar 30 años de carrera musical.

Una de las máximas exponentes de la música de los 80 ofrecerá una velada con un repertorio que incluye los éxitos que la han consagrado como una de las grandes: “Luna Mágica”, “No soy una Muñeca”, “Este hombre no se toca”, “Con el” además de sus clásicos “No llores por mí Argentina” o “Va todo al ganador”.

Sábado 11 y Domingo 12:

La agrupación argentina Los Cafres se presentará en El Plaza Condesa con su reggae latino para presentar nuevo álbum discográfico, “Alas canciones”.

La banda ofrecerá dos shows y en ambos tendrá como invitada a la agrupación costarricense Ojo de Buey, que también ha destacado en el género.

Los Cafres, liderada y fundada por Guillermo Bonetto suma casi 30 años de llevar el reggae y la fiesta a cuanto escenario se presenta, consagrándose como una de las bandas más importantes y queridas de la escena latinoamericana.

Domingo 12:

Gabriela “Gaby” Vega es una cantante mexicana que se ha dedicado al doblaje de musicales. Esta vez, en el Lunario del Auditorio Nacional ofrecerá un concierto en el que la acompañarán Los Nubecinos.

Participó en el la película “El extraño mundo de Jack” en el papel de “Sally”. Es conocida por ser la intérprete oficial de los temas de “La Gallina Pintadita”, “Trepsi el Payaso” y “El Mundo Karli”, entre otros.

Martes 14:

Ilse, Ivonne & Mimi, regresan al Auditorio Nacional, para celebrar el amor. En esta noche continuarán los festejos por más de tres décadas de carrera, así que el público volverá a enamorarse de los temas que marcaron una época, cuando las cantantes eran conocidas como Flans.

“Las mil y una noches”, “Bazar”, “Ay amor!”, “No controles”, “Me he enamorado de un fan”, “Me gusta ser sonrisa”, entre muchos más, son los temas que el público escuchará en una noche llena de nostalgia y buena música.

Gian Marco y Amaury Gutiérrez presentarán los días 14, 15 y 16 de febrero el concepto musical “Autor3s Tercera Temporada”, en el Lunario del Auditorio Nacional, para compartir el escenario con grandes amigos.

Este recinto ha sido testigo del éxito que los ha cobijado en más de 18 conciertos y ocho mil 500 asistentes que disfrutaron durante su Primera y Segunda Temporada, además de cumplir un récord histórico.

El 14 de febrero la apertura del evento estará a cargo de Erika Ender, el artista invitado será Gil Rivera y el cantautor Fato tendrá una colaboración especial.

David Rivera será el encargado de abrir el concierto del día 15, en el que los invitados son María León & Álvaro Torres, con una participación especial de Benny Ibarra.

Fernando Osorio & Kika Edgar serán los invitados especiales para el último concierto de esta tercera edición, en la que Carlos Rivera tendrá una participación, mientras que Lena Burke se encargará de abrir el espectáculo.

Miércoles 15:

Lupita D’Alessio “La Leona Dormida” volverá a presentarse en el Auditorio Nacional con sus canciones clásicas como “Ni guerra ni paz”, “Mudanzas”, “Punto y coma”, “Como tú”, “Los siento mi amor”, “Inocente pobre amiga”, entre muchas más.

D’Alessio, una de las mejores voces de habla hispana, se ha caracterizado por cantar temas de amor y desamor y todas sus canciones son ideales para esta fecha en la que aún se puede festejar el Día del Amor y la Amistad.

El joven cantautor David Cavazos, quien saltó a la fama con el tema de su autoría, “Bruja hada”, protagonizará una velada romántica en el escenario del 139 W, de la colonia Condesa, en donde se presentará con su “A ti Acústico”.

En el cine…

Viernes 10:

Karla Souza, José María Yazpik, Ben O’Toole, K. C. Clyde conforman el elenco de la cinta “Todos queremos a alguien”, dirigida por Catalina Aguilar Mastretta, que este día probará suerte con el público mexicano.

En el género de comedia romántica se desarrolla la historia que versa sobre “Clara Barrón”, quien pareciera que lo tiene todo, excelente trabajo, casa en Los Angeles, familia amorosa, pero ¿qué ocurre en su vida amorosa?

Presionada para asistir a una boda en México, “Clara” pide a un compañero de trabajo que la acompañe y se haga pasar por su novio cuando es sorprendida por su ex novio, quien sorpresivamente reaparece, lo que provoca en la chica una terrible confusión.

Bajo el género de drama y romance aparece en cartelera “Cincuenta sombras más oscuras”, con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote y Kim Basinger.

La historia contó con la dirección de James Foley quien se encargó de recrear lo que sucede con “Christian Grey” y “Anastasia Steele” en esta cinta que es el segundo capítulo basado en el best-seller que se ha convertido en un fenómeno literario a nivel mundial “Cincuenta Sombras”.

“Christian” intenta atraer a la cautelosa “Ana” de nuevo a su vida, ella exige un nuevo acuerdo antes de darle otra oportunidad. A partir de entonces comienzan a construir una relación de confianza y estabilidad; sin embargo, oscuras sombras del pasado de él persiguen a la pareja.

Para los niños también habrá opciones de entretenimiento en el cine, por lo que se estrena “Lego Batman: La Película”, que es la historia del “Caballero de la noche” Batman.

Esta aventura cinematográfica cuenta con la voces de José Antonio Macías, Iván Marín, Germán Fabregat, Bruno Coronel, todos dirigidos por Chris McKay.

La cinta francesa “Elle”, dirigida por Paul Verhoeven forma parte del conjunto de cintas que son parte de la oferta de entretenimiento en la Ciudad de México.

Con un reparto conformado por Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, la cinta bajo el género de drama habla de “Michèle”, exitosa ejecutiva de una empresa de videojuegos, que busca venganza tras ser asaltada de forma violenta en su propia casa por un intruso.

“Enemigo de todos”, una cinta de terror, dirigida por David Mackenzie, puede convertirse en una opción de esparcimiento para aquellos que gustan de las emociones fuertes.

En la cinta estadunidense actúan Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster, y Gil Birmingham.

En el teatro…

Jueves 9:

La comediante Mara Escalante se presentará en Escenaria El Cuevón con su show cómico en el que seguramente hará las delicias del público con su emblemático personaje de “Doña Lucha”.

Viernes 10:

Inicia temporada la puesta en escena el musical “Billy Elliot” en el Centro Cultural Teatro 2, bajo la producción de Alex Gou.

Los niños que participarán en la obra para dar vida a “Billy” son Mauricio Arriaga, Aarón Márquez, Jesús Trosino, Ian González y Demián Ferráez.

Todos cantan, actúan y bailan. Tienen entre 12 y 14 años y son originarios de Córdoba, Veracruz; Mérida, Yucatán; Aguascalientes y la Ciudad de México.

También participan Hernán Mendoza, Norma Lazareno, Concepción Márquez, Anahí Allué y Laura Luz. David Álvarez será quien dé vida al personaje estelar en su etapa adulta. Fue ganador del premio Tony por su participación en el mismo papel como parte del elenco original de Broadway.

La pieza teatral fue escrita por Lee Hall con música de Wayne Hector, Elthon John y Stephen Warbeck.

Domingo 12:

La temporada de la puesta en escena “Verdad o reto” llega a su fin.

Lunes 13:

Odín Dupeyrón, con su espectáculo esperanzador “¡A vivir!”, se presentará en el Centro Cultural Teatro 1.

Martes 14:

En el teatro Banamex Santa Fe tendrá lugar “Grease Live”, una proyección del especial televisivo “Grease Live” basado en la película de 1971.