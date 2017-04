Lupita D´Alessio dice que a sus 63 años vale la pena seguir en los escenarios

Pese a que la altura y contaminación de la Ciudad de México le afecta en su salud, la cantante mexicana Lupita D’Alessio declaró que vale la pena cantar en el Auditorio Nacional, donde el público la ovaciona de pie cada vez que se presenta.

El pasado 15 de febrero, cuando ofreció un concierto, la llamada “Leona dormida” fue interrumpida en varias ocasiones al intentar interpretar su siguiente tema, porque sus seguidores la llenaron de aplausos produciéndole sentimientos difíciles de explicar.

“Es la pregunta para la cual no tengo respuesta porque siento una gran emoción cada vez que hacen eso. Es como una catarsis, una nostalgia que me arroja tantos recuerdos desde ‘Corazón gitano’ a la fecha.

“Esos son los momentos padres de mi vida y es ahí que me suelto a llorar porque eso es lo que provocan con su aplauso, porque juntan tantas cosas en mi corazón, en mi mente. Agradezco mucho que la gente lo siga haciendo, que me alimenten de esa manera y me hagan sentir que vale la pena estar aquí, cantando a los 63 años, porque sí, todavía aguanto”, declaró Lupita D’Alessio.

Desde su residencia en Cancún, Quintana Roo, la reconocida artista confirmó que este 28 de abril presentará, de nueva cuenta, su espectáculo en el Auditorio Nacional.

“Cantaré los temas de siempre, aquellos emblemáticos y que me han arropado en más de 40 años de carrera. Sé que de algunos hay otras versiones, pero a la gente le gusta mi estilo y la manera en que los interpreto. Por ello, reitero mi agradecimiento a ellos, gracias por seguirme soportando, por tenerme paciencia y por amarme. Estoy agradecida con Dios y con mi pueblo”, destacó.

Recordó que aquel 15 de febrero sus tres hijos: Jorge, Ernesto y César estuvieron presentes admirando su fortaleza en el escenario.

“La verdad es que no me lo esperaba y se lo agradezco a Dios porque él es quien ha levantado a mi familia. Mis hijos siempre estuvieron conmigo a lo largo de mi carrera, arriba o abajo del escenario, en la consola, en las luces o con los músicos, pero que ese día fueran significó algo muy especial”.

A Lupita le informaron que irían a verla dos de sus hijos, pero ella no sabía quiénes y cuando observó a los tres de entre las butacas, “me puse a llorar. Es lo máximo que sigan aquí después de tantas por las que hemos pasado; incluso, también mis nueras”.

La intérprete de éxitos como “Mentiras” y “Ni guerra, ni paz”, entre otros, confesó que de salud se encuentra bien, pero optó por radicar en Cancún debido a que la altura y la contaminación de esta capital ya le perjudican.

“Es una ciudad muy hermosa, pero imposible de vivir, por ello respeto a quienes están ahí. Hoy en día no me falta el trabajo, soy una mujer plena, tengo una disquera que me arropa y un mánager (Héctor Almada) que maneja perfecto mi oficina, por eso y más, me siento feliz”, puntualizó.

“Lo siento mi amor”, “Mudanzas”, “Qué ganas de no verte nunca más”, “Inocente, pobre amiga”, “Acaríciame”, “Te estás pasando”, “Ese hombre”, “Como tú”, “Te pareces tanto a mí”, “Punto y coma”, “Ni loca”, “De parte de quién” y “Leona dormida”, son algunos de los temas que D’Alessio incluirá en su repertorio para el próximo 28 de abril.

Estará acompañada por ocho músicos, habrá juegos de luces multicolores, una silla corte imperial y rosas blancas.

Cabe destacar que producto de esta gira se grabará un DVD que después lanzará a la venta.