Luis Ángel Jaramillo puente de unión de las nuevas generaciones con la música vernácula

DOLORES HIDALGO, Gto.- El cantante Luis Ángel Jaramillo, intérprete del tema “Recuérdame” de la película “Coco”, celebró haberse convertido en el puente de unión de las nuevas generaciones con la música vernácula y la obra de compositores como José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Tomás Méndez y Gonzalo Curiel, entre otros.

Luego de ser parte de la segunda noche de celebraciones del noveno Festival Internacional José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, expresó: “Me siento feliz y con una gran responsabilidad de cantar maravillosas canciones que nunca se van a olvidar mientras se sigan difundiendo y los jóvenes como yo gusten de nuestra música mexicana”.

Puntualizó que desea ser la inspiración de niños y niñas que quieran incursionar en la música y se conviertan en nuevos defensores de nuestras tradiciones mexicanas.

“Es un gran compromiso que yo sea el puente o el motivo para de los adolescentes disfruten de la música ranchera”, refirió.

El originario de San Francisco del Rincón, Guanajuato, puntualizó que le gustaría quedarse con el papel de José Alfredo Jiménez en la etapa infantil.

“Estoy listo para que me digan qué hacer; sería para mí un honor dar vida al pequeño José Alfredo en el amor a la música y a las mujeres a temprana edad, porque a sus 14 años ya tenía novia”, acotó.

Expuso que en ese viaje y aventura por la música, su madre ha sido la gran inspiradora de sus sueños.

“No tengo una figura paterna porque no conocí a mi papá, pero si él estuviera aquí, tal vez yo no sería cantante o no estuviera en este gran Festival a José Alfredo”, aseveró.

El intérprete del tema central de la película de dibujos animados “Coco” adelantó que José Alfredo Jiménez Gálvez le está produciendo un disco con temas de su padre:

“Serán varios discos, el primero un homenaje a José Alfredo; luego un acoplado con compositores del Catálogo de Oro”, puntualizó.