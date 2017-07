Luciano D’Alessandro interpreta al cuarto abogado en su carrera

Para el actor venezolano Luciano D’Alessandro ya no es sorpresa interpretar a un abogado, pues a lo largo de 17 años de trayectoria ha dado vida a cuatro y no le molesta porque a cada uno le ha imprimido una esencia diferente.

En la serie de televisión “La ley del corazón”, que este 1 de agosto se estrenará por Telemundo Internacional, el galán de 40 años encarna a “Pablo Domínguez”, quien es abogado de familia. Es uno de los socios de la prestigiosa Firma Cabal-Ortega-Domínguez y asociados. Se guía por las leyes de la ética y el amor. Siempre trabaja en ayudar a los demás en lugar de pensar en sí mismo.

“Es la cuarta vez que hago a un abogado, pero cada uno tiene su diferencia; sin embargo, éste es el más exigente de mi carrera porque fue el que más escenas tuvo en la acción de su profesión, lo cual me absorbió mucho”, platicó a Notimex en entrevista.

Durante la historia, indicó, el público será testigo de un hombre que vive al extremo los casos que debe resolver, que realmente hace por ayudar a sus clientes y no robarles.

“Es un abogado que sufre, que tiene sentimientos involucrados. Se trataba de salir de un cliché de abogados, de meterme en sus zapatos y eso es lo bonito porque hay abogados que están contigo, que sufren contigo y normalmente no es así porque tienen tanto trabajo, tanta información que analizar que cuando llegas con tu problema te dicen: ‘vamos a ver si se puede’”.

El proceso creativo fue de mucha lectura, incluso, Luciano D’Alessandro estuvo presente en algunas audiencias y juicios para analizar en directo el desempeño de los abogados.

“Además, me apoyé mucho en mis compañeros actores en la acotación de los directores, pues todos son maravillosos; son los encargados de apretar aquí y de aflojar allá hasta que salga el limpio el personaje”.

La casualidad de interpretar a este tipo de papeles le parece rara, pero no le desagrada.

“Últimamente he pensado que tengo cara de abogado, es muy raro. Antes de este trabajo hice a otro abogado de 1840 para una serie de época y la primera vez que protagonicé una novela fue como abogado y aunque no ejerzo creo que con tanta experiencia ya hasta puedo darle un consejo a la gente”, comentó entre risas.

En la serie de televisión “Celia” hizo a “Alberto Banco”. Aunque este personaje no empezó como tal, con el avance de los capítulos se convirtió en abogado revolucionario.

“He aprendido a no fijarme en lo que me ofrezcan. Si el papel está bien escrito, si la historia es buena, si contamos con buenos directores y actores, por supuesto que acepto lo que sea, no importa si son médicos o un abogado más”.

Protagonizar “La ley del corazón” ha sido una gran experiencia en su carrera. Nunca imaginó que pudiera ser elegido siendo actor venezolano cuando la mayoría del elenco es colombiano; no obstante, pasó el “casting” y el resultado fue positivo.