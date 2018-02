Lucero descarta por el momento hacer serie sobre su vida

A pesar de contar con propuestas interesantes para hacer una serie sobre su vida, la cantante Lucero descartó la posibilidad de este proyecto, al considerar que aún le faltan cosas por hacer.

Aunque ve con buenos ojos las bioseries, ya que estima, son un homenaje a la trayectoria de un actor o cantante, dijo que no es el momento para hacer la suya, “creo que debe ser más adelante porque no hay un final y aún hay cosas por lograr”.

“Me gustaría, si la hacen, que yo fuera mayor y saber quién me interpretará de niña, en la adolescencia y de adulto; es una bonita idea, pero ahorita no está en mis planes hacer una serie de mi vida”, apuntó la cantante, quien esta tarde grabó el DVD de su reciente álbum “Más enamorada con banda”.

En el Centro Cultural Roberto Cantoral, la interpréte dio una probadita de su nuevo disco que la regresa al género de banda. Cantó temas como “Será porque te amo”, “A pesar de todo” y “Devórame otra vez”.

“Me encanta que los cantantes promuevan la música mexicana y me gustaría llevar este disco a Brasil, porque este país es muy musical y rico en géneros”, apuntó la también actriz de melodramas como “Alborada” y “Los parientes pobres”.

Espera, más adelante, poder hacer algunas colaboraciones con exponentes del género regional mexicano.

“Las colaboraciones se dan en la convivencia de las presentaciones u otros actos”, apuntó la intérprete en declaraciones a la prensa, ahí también agradeció a Carlos Rivera y Horacio Palencia, el haberle dado el tema “A pesar de todo”, que forma parte del repertorio.

“Yo le he puesto a la música de banda dulzura, porque son temas fuertes y yo le he dado un corte más femenino; he atraído este género musical al mundo de Lucero”, explicó la cantante, quien reconoció que uno de sus sueños es cantar en el Palacio de Bellas Artes, porque es un lugar representativo del país.

“La novia de América” también señaló que tanto su pareja como sus hijos la han apoyado en esta aventura musical y les gusta lo que está haciendo.