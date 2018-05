Lorde, Nine Inch Nails y Robbie Williams encabezarán Corona Capital 2018

La cantante neozelandesa Lorde, la banda estadunidense Nine Inch Nails y el cantante británico Robbie Williams son los artistas principales para la novena edición del Festival Corona Capital.

Hoy por la mañana, las redes sociales de Corona colocaron una imagen con unas coordenadas y se pidió a los seguidores que enviaran fotografías del lugar para revelar al primer artista confirmado y, según imágenes de los internautas, en la ubicación se encontraban mamparas con el nombre de Lorde.

Horas más tarde, los organizadores hicieron oficial la participación de la cantante; para tiempo después, publicar un video en el que se observan nombres como Panic! at the Disco, New Order, The Chemical Brothers, Friendly Fires, The Neighbourhood, The War on Drugs, entre otros.

El Festival Corona Capital 2018 se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.