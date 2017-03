Lolita Cortés vuelve como “Peter Pan” a la tierra de “Nunca Jamás”

A seis años de haber interpretado a “Peter Pan”, Lolita Cortés volverá a volar hacia la tierra de “Nunca Jamás” mediante un musical de gran formato que LetsGo, Mejor Teatro y Ocesa estrenarán el 6 de abril.

Por cuarta ocasión la llamada “Reina de los Musicales” en México dará vida al eterno adolescente, al travieso que protege a los niños perdidos, que enfrenta a los indios y vence a los piratas encabezados por el terrible “Capitán Garfio” (Pedro Prieto).

“’Peter Pan’ es el personaje que más ha marcado mi carrera. Lo complicado no es interpretar a un hombre, sino mantenerte físicamente bien para que no venga ningún problema más adelante”, explicó Lolita Cortés.

Recordó que después del montaje de 2011 fue operada de las rodillas debido a una lesión, pero en la actualidad se encuentra bien con apoyo de un terapista, por lo que asegura que cumplirá a cabalidad con todas las funciones.

“Este personaje me ha enseñado que siempre debes tener el alma de niño sin importar los años, pues siempre hay algo nuevo en que creer. Me ha enseñado que la mamá es lo más importante, que tener una madre en tu vida no lo cambia nada”, destacó la actriz.

La también cantante adelantó que a sus 46 años bailará, saltará y realizará acrobacia aérea, pues compartirá el escenario con talentos nuevos y no puede quedarse atrás y dar el ejemplo como cabeza de equipo.

Prometió que en algún momento de la historia “Peter Pan” sobrevolará en la sala del teatro, en una escena sorprendente por la calidad con que se produce.

“A diferencia de la obra de 2011 la historia será más compacta a fin de que sea mejor digerida por el público, sobre todo por los niños. Se tiene que hacer con mucho cuidado para que no parezca pastelazo”, señaló.

Bajo la dirección escénica de Jaime Matarredona, “Peter Pan” también contará con las actuaciones de Pedro Prieto, Sol Madrigal, Pahola Escalera, Ian Yamada, Pato López, Santiago Guerrero, Denisse Aragón, Liz Navarro y Homero Ferruzca, “Homerito”, entre otros.

Es una historia escrita por James Matthew Barrie y narra el caso de un niño que se rehúsa a crecer y convive con otros niños de su misma edad, que están perdidos. En la isla de “Nunca Jamás” habitan piratas, indios, hadas y sirenas, donde “Peter Pan” protagoniza aventuras fantásticas por toda la eternidad.

Se estrenará el 6 de abril y estará vigente por 12 semanas, con funciones de viernes a domingo en el Gran Teatro Moliére de la Ciudad de México.