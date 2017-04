Llega The Knutz a México

La banda brasileña de post-punk The Knutz llegará por pirmera vez a México el sábado 8 de abril al Gato Calavera, donde a partir de las nueve de la noche esta reconocida agrupación, que también tiene influencias de rock gótico, tocará lo mejor de su repertorio, tales como las canciones ‘The hanging man’, ‘We are the monsters’, ‘Lady shadow’, ‘Just be you’, entre otros temas.

De este modo, Bambam Producciones presenta desde Brasil a este grupo que ha hecho su propia leyenda a partir de diversos géneros como el post punk, death rock y batcaveabilly, en una gira latinoamericana que incluye México, Costa Rica y Perú.

La banda ha sido comparada con The Cure, una gran influencia para ellos, pero mezclando otros elementos, como los sonidos de The Clash, Joy Division y U2, resultando una mezcla del punk rock con el post punk más oscuro.

The Knutz llega a México para ofrecer su propuesta para beneplácito de sus numerosos fans mexicanos, acompañados por Perversixxx, Seventh Seal, Blood Dance y el DJ Alan Rip.