Lin-Manuel Miranda presenta libro con frases motivacionales

Lin-Manuel Miranda quien a sus 38 años está a un paso de entrar en un capítulo especial en los anales de la historia de la actuación, lanza esta semana su libro “¡Buen día, buenas noches!”.

Originario de Nueva York y de ascendencia puertorriqueña, con este libro el actor, dramaturgo, cantante y compositor presenta una estela de expresiones y comentarios que escribió por años en redes sociales para motivar a sus seguidores.

A Miranda solo le resta ganar un premio Oscar para sumarse a la también puertorriqueña Rita Moreno, quien es la única latina en ganar los cuatro principales premios del entretenimiento estadounidense Oscar, Emmy, Grammy y Tony.

Antes de conmover al mundo entero con la obra de teatro “Hamilton” y de ser catapultado a la fama internacional, Lin-Manuel Miranda inspiraba a sus seguidores de Twitter con palabras de ánimo al comienzo y final de cada día.

El autor escribió estos originales refranes, aforismos y poemas tanto para él mismo como para los demás. Pero a medida en que su público crecía, los mensajes fueron tomando vida propia.

En este libro, Miranda reunió lo mejor de sus saludos diarios en una colección ilustrada por el reconocido artista, también popular en Twitter, Jonny Sun.

Lleno de consuelo y motivación, “¡Buen día, buenas noches!” es esencial para cualquier persona que necesite levantar su ánimo, expresó el artista, que recién develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Lin-Manuel comparte pequeños versos de sabiduría y mensajes inspiradores como “Buenos días. No esperes a que te preparen lo que te gusta. Prepara tú mismo lo que más te gusta. Ve”.

Su carrera es asombrosa para quien en sus inicios tuvo una participación de 10 segundos en la serie de televisión “Los Soprano” en el episodio “Remember when”, en la sexta temporada, como un botones y en donde su única linea fue decir “No lo sé”.

Lin-Manuel Miranda es un galardonado compositor, letrista y actor. En 2015, fue premiado con la Beca de la Fundación MacArthur. Su musical “Hamilton” ganó el Premio Pulitzer de Drama 2016 y fue nominado a 17 premios Tony, ganando 11 de ellos.

Su primer musical de Broadway, “In the heights”, recibió cuatro premios Tony en 2008, además colaboró en la película de Disney “Moana” con música, letras y voces en varias de sus canciones, lo que le valió una nominación al Oscar y un Grammy por la canción original “How far I’ll go”.

Fue el co-compositor y co-letrista de “Bring it on: The musical” de Broadway y escribió las traducciones al español para el nuevo montaje de Broadway de “West Side Story” en 2009. Ademas compartió un premio Emmy por música y letras originales sobresalientes, Emmy, con Tom Kitt en “Bigger” de los 67 Premios Tony.

Miranda, quien vive en Nueva York con su esposa, hijos y su perro, recibió una nominación al Emmy 2017 como actor invitado destacado en una serie de comedia por ser el anfitrión de “Saturday Night Live” y en 2018 por interpretarse a sí mismo en la comedia de HBO “Curb Your Enthusiasm”.

Ganó el Premio Pulitzer 2016 en la categoría de drama por “Hamilton”, para el que se inspiró en su lectura de la biografía de 800 páginas de Ron Chernow sobre el primer secretario del Tesoro mientras estaba de vacaciones en México en 2008.

Junto a Emily Blunt, protagonizó la película a punto de estrenar “Mary Poppins returns”, de Disney.

Sobre su pasión por los libros Miranda declaró que lo hizo llorar “Moby Dick” y el que lo hizo reir fue “The rap year book”, de Shea Serrano, es una lectura obligada para fanáticos y neófitos del hip-hop por igual. “Es lo más gracioso que he leído en años”, resaltó.

Recordó que cuando iba en sexto grado, “Nos dejaron leer ´Nilda´ de Nicholasa Mohr e hizo que mi mundo se estremeciera; tal vez fue el primer libro que leí sobre puertorriqueños que crecen en Nueva York, como yo. Todavía pienso en él cuando paso por ciertas partes de East Harlem, recuerdo haberlas experimentado a través de ´Nilda´”.

“Todo se desmorona”, de Chinua Achebe, era el libro que más le gustaba enseñar cuando era profesor en Hunter College High School: “Los niños salen del aula transformados”, comentó.