Limp Bizkit impone su potencia musical en festival Domination

La banda estadunidense Limp Bizkit hizo vibrar al público en el festival Domination, con sus potentes sonidos de nu metal, además de un derroche de energía.

“¡Estoy muy feliz de estar en México! Son muy cálidos ustedes; son lo mejor”, saludó el cantante y líder del grupo Fred Durst.

Durante este espectáculo, uno de los más esperados de la jornada, miles de personas se reunieron en el escenario principal instalado en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, para disfrutar del show de Limp Bizkit que incluyó fuegos artificiales.

Sonaron éxitos como “Rollin’”, “My way”, “Nookie”, “My generation”, por mencionar algunos.

“Esto es karaoke, necesito de su ayuda para cantar”, dijo Durst a los presentes, quienes podían leer las letras de algunos temas en una pantalla.

Un cover que prendió el ánimo de los chavos fue “Smells like teen spirit”, de Nirvana, tema con el que los jóvenes no pararon de saltar.

“Vamos a ponernos serios para la siguiente canción ¿están listos para otra?”, expresó el cantante, antes de que sonaran los primeros acordes de “Take look around”, que perteneció a su disco “Chocolate starfish and the hotdog flavored water” y que fue parte de la banda sonora de la película “Misión imposible 2”.

“Muchas gracias Ciudad de México, gracias son increíbles de verdad. Es una locura, es hermoso”, señaló antes de despedirse, mientras en otro escenario iniciaba el show de Slash.