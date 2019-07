Liberan clip de la nueva serie derivada de “The Walking Dead”

Un grupo de jóvenes que ha crecido durante la época del Apocalipsis zombie es el protagonista de la nueva serie derivada de la franquicia The Walking Dead, que planea estrenarse en 2020.

El video de 36 segundos muestra el arte conceptual de lo que será la producción acompañada de Nicolas Cantu, Aliyah Royale, Hal Cumpston y Alexa Mansour, que ofrecen también una pequeña descripción de lo que se vendrá.

“¿Qué pasa si creciste en un mundo de seguridad? Y decides dejarlo. Para descubrir la verdad de quién eres y qué es realmente el mundo. Ya sabes. Creciendo”, expresan los adolescentes.

“Hay varias cosas que están sucediendo en el universo de The Walking Dead. Desde el comienzo de la historia. Todo sucediendo durante todos estos años. En otros lugares que no hemos visto. Con gente que no hemos visto. Con muertos que no hemos visto. Pero que veremos esta primavera”, añaden.

El “spin off” que será producido y distribuido por AMC Studios, aún no tiene título. Lo que se sabe hasta el momento, es que se centrará en la primera generación que llega a la mayoría de edad durante el Apocalipsis.

El director de esta serie cocreada por Scott Gimple y Matt Negrete, será Jordan Vogt-Roberts y su primera temporada constará de 10 capítulos.

“Estos niños crecieron en un lugar de comodidad y seguridad, pero dejan todo en una búsqueda peligrosa y terminan siendo perseguidos por adultos en su propia búsqueda peligrosa. Veremos a los niños convertirse en héroes y algunos se convertirán en villanos”, adelantó Gimple hace unos días, durante la Comic Con de San Diego.

A new world of The Walking Dead is coming this Spring. pic.twitter.com/LMUzdOr4rV — The Walking Dead AMC (@WalkingDead_AMC) July 30, 2019

Cabe destacar que esta es la tercera serie de la franquicia luego de The Walking Dead, cuya décima temporada está por estrenarse (octubre) y Fear The Walking Dead, que recientemente liberó su quinta entrega.