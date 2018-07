“Les Misérables” le enseñan español al brasileño Nando Pradho

Hace seis meses cuando llegó a México, el actor brasileño Nando Pradho sabía pocas palabras al español, pero gracias a “Les Misérables” admitió que prácticamente ya domina el idioma.

“Al llegar a la ciudad y escuchar hablar a todos, les entendía poco y me desesperaba, así que comencé a tomar un curso intensivo de español. Fueron siete clases por semana y ahora únicamente tomo una, pues ya puedo comunicarme, lo cual me tiene tranquilo y contento”, platicó a Notimex en entrevista.

En la versión en México del musical de Broadway, Nando Pradho interpreta al villano “Javert”, personaje que durante más de 300 funciones hizo en su natal Brasil y quien tiene una obsesión por atrapar al protagonista “Jean Valjean” (Daniel Diges).

“La intención del personaje allá contra el que debía hacer en México, era totalmente distinta, por lo que no sólo me aboqué a aprender español, sino a cambiar a una interpretación más realista. Gracias a que hoy domino más el idioma, puedo concentrarme mejor”.

“Javert” es un papel difícil, dice, pues conforme avanza la historia va cambiando en su postura, se vuelve más implacable y rígido hasta que toma conciencia de las cosas.

“Desde que empieza hasta que termina, es un cambio grande. Ahora que logré construir todo esto para México, me siento más seguro y contento en el escenario. Además, agradezco mucho el apoyo de mis compañeros de escena y a los mexicanos porque son muy receptivos y amorosos, me dejan tranquilo”.

Es la primera vez que Nando radica temporalmente en otro país y aunque no ha sido fácil estar lejos de casa y de sus seres queridos, asegura que los mexicanos le han tratado de maravilla.

“Además, no me siento tan ajeno. Somos cuatro brasileños en la producción y procuramos convivir, entre nosotros nos damos soporte”.

El actor de musicales como “Víctor, Victoria”, “Chicago” y “El fantasma de la ópera”, asegura que México entró a su vida de una manera muy fuerte y rápida.

“En julio del año pasado, en Brasil me invitaron a ser la voz de ‘Ernesto de la Cruz’ para la película ‘Coco’. Fue ahí donde empecé a conocer la cultura de México, de su gusto por honrar a los muertos. Un mes después me invitaron a ‘Les Misérables’ y, entonces, este país se convirtió en una avalancha en mi vida”.

Destacó que en el filme animado “Coco” atestiguó una cultura colorida, de alegría y fiesta.

“Cuando estuve en Xochimilco, me di cuenta que todo lo que había en la película sí era real. Vi las trajineras, sus lugares históricos y sus costumbres. Dije: ‘Todo esto es de verdad y es impresionante vivir aquí. No quiero irme, me quiero quedar por mucho tiempo más”.

“Les Misérables” se presenta en el Teatro Telcel de esta ciudad, bajo la dirección de Corey Agnew y la producción de Federico González Compeán, Morris Gilbert y Julieta González.