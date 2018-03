Laura Pausini aclara que no pierde su esencia al cantar temas urbanos

La cantante italiana Laura Pausini aclaró que no pierde su esencia por el hecho de interpretar temas urbanos en su nuevo disco titulado “Hazte sentir”, y tampoco se le debe ver como una más que se integra a la moda de este género.

“No entiendo por qué hay tanto escándalo por eso. ¿Por qué cuando grabé lírica con Andrea Bocelli nadie dijo nada? ¿O cuando canté salsa con Marc Anthony, o en inglés con Michael Bublé? ¿Por qué hoy sí comentan de mi dueto con Gente de Zona?”, preguntó.

Laura Pausini recordó que en 2015 lanzó el tema “Enamorada” bajo la inspiración de Jovanotti para su álbum “Similares” y, justamente, se inclinó por el género del reguetón.

“Pero la prensa no lo observó porque no fue lanzado como sencillo. Dos años antes grabé una salsa y en otros discos canté funky y algo muy dance, pero nadie lo mencionó. No es nuevo que yo me pruebe con otros ritmos y tampoco debe ser alarmante porque no dejo ni dejaré mi esencia, mi moda de la balada”, sostuvo la artista.

Será este 9 de marzo cuando Pausini lanzará la canción “Nadie ha dicho” a dueto con los cubanos de Gente de Zona. La versión original es una balada y esta opción remix se hizo acorde a lo urbano.

“Hace dos años hablé con Gente de Zona acerca de la posibilidad de trabajar juntos, pues es uno de los pocos grupos latinos que son amados en mi tierra. ‘Nadie ha dicho’ es un tema que ellos no compusieron, pero lo tomaron y le cambiaron algunas partes a la letra.

“Nunca me había pasado algo así y la primera vez que la escuché, dije: ‘¿Qué es esto?, ¿Cambiaron unas partes musicales y también la letra?’. Quienes la oyeron conmigo dijeron que parecía como un homenaje, un gesto muy lindo de su parte. Hoy lo veo como algo muy especial sobre algo mío y me conquistaron”, resaltó.

La originaria de Faenza, Italia anheló que sea apreciado este trabajo por parte de sus seguidores. Además, indicó que se darán cuenta que “La Pausini sigue siendo la Pausini, pues me escucho igual que cuando canto baladas, no adoptó un personaje reguetonero”.

“Espero que la gente se dé cuenta que uno no tiene que cambiar cuando apueste por otro género. Al menos, yo no lo necesito a nivel económico ni artístico, no es una exigencia que tengo”.

La intérprete de éxitos como “Se fue” y “Amores extraños”, recordó que en la década de los 90, los cantantes eran señalados por proponer baladas.

“Decían que éramos unos cursis y ahora que funciona el reguetón, dicen que no sirve y que la calidad de las estrellas de los noventas era mejor. Son opiniones que no se comprenden. Creo que lo que funciona siempre será criticado y que así como surgió el pop o la balada, hoy el reguetón está siendo interesante para muchas personas”.

Admitió que en ocasiones se le critica a este ritmo por sus letras misóginas y aunque sí prevalezcan, consideró que no todas son así, que exponentes como Wisin jamás entregarían una canción que se refiera de manera negativa hacia la mujer.

“’Despacito’, por ejemplo, es un tema que se recordará por mucho tiempo porque es bueno, mientras que hay otros que contienen letras muy agresivas y maleducadas. Sin embargo, quiero decir que en la balada también hay cosas horrorosas que no se pueden escuchar”.

“Nuevo” es otros de los tracks incluidos en “Hazte sentir” y para narrar esa historia, dijo Laura, no era concebible bajo otro estilo que no fuera el reguetón.

“Y me salió así porque vivo en Miami durante la mitad del año, porque mi hija y mis amigos solo escuchan reguetón y yo lo tengo en mi cabeza todo el tiempo. Antes se decía que salir con un reguetón era arriesgado, creo que ahora es arriesgado salir con una balada, hay que apostar por todo”, concluyó.