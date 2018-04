Laura Flores habla de teleserie sobre los indocumentados en EU

La actriz mexicana Laura Flores dijo que la nueva telenovela de Telemundo “Mi familia perfecta”, que se estrena este lunes en Estados Unidos, aborda la crítica situación migratoria que viven los indocumentados latinos en Estados Unidos.

Flores, quien interpreta a una madre indocumentada (Irma Solís) que es arrestada y deportada a México, señaló que la serie cuenta la historia de “persecución y discriminación” que enfrenta en la actualidad el indocumentado latino en este país bajo la administración del presidente Donald Trump.

“Este trabajo refleja la terrible situación que estamos viviendo y creo que es algo que nos tiene que preocupar a todos y tenemos que levantar la voz”, mencionó la actriz a Notimex.

“Es una historia en la que los indocumentados tenemos que luchar por nuestros derechos y por ser adoptados, eso es lo que hace la historia independientemente de las historias emocionales de cada uno de nosotros”, dijo la actriz, quien culmina su contrato con la cadena.

En la serie, Flores será la madre de la familia Guerrero de cinco hijos: el mayor de ellos es José María (Jorge Luis Moreno) apodado “El Patas”, nacido en México e indocumentado, quien abandona su sueño de futbolista para hacerse cargo de sus cuatro hermanos.

Rosa (Laura Chimarras) también es indocumentada, mientras que el resto de los hermanos nacidos en Estados Unidos son: Marisol (Gala Montes), Julián (Gabriel Tarantini) y Lili (Ahinoa Paz).

Tras cinco años de la deportación de Irma, el hijo mayor, José María, se hace cargo de la familia y pese a estar casado con Ashley, una drogadicta “redneck”, el desgaste de esa relación hace que comience a mirar a Érika (Sabrina Seara), una trabajadora social que apoya a los Guerrero.

La serie se centra además en la carrera de Marisol, quien a través de su pasión por el futbol, le devuelve la esperanza a sus hermanos.

Todo cambia cuando Santiago Vélez (Mauricio Heano), el entrenador de un club de futbol femenino, ve el dominio que Marisol tiene con el balón y la anima a convertirse en futbolista profesional.

“El Patas”; Rosa; Marisol y Julián, junto con y Lili son el ejemplo del apoyo entre hermanos para salir adelante pese a los problemas, según la sinopsis entregada por la cadena.

“Gracias a Dios soy muy afortunado. Tengo una familia que me apoya, a la que extraño, y que me han dado oportunidades grandiosas para trabajar en Estados Unidos, pero sé que para muchos la situación no es la misma”, dijo el actor sonorense Jorge Luis Moreno (quien da vida a “El Patas”).

Gracias a su personaje de “Chacortita” en “El Señor de los Cielos”, Moreno recibe con Telemundo su oportunidad como protagonista en esta nueva telenovela.