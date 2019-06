Lanzan versión inédita del tema “Time”, interpretada por Freddy Mercury

Después de dos años de trabajar en ella, el mundialmente exitoso músico, compositor y productor Dave Clark, quien fue amigo por muchos años de Freddie (fallecido el 24 de noviembre de 1991), utilizó el título completo de la canción, Time waits for no one, indicó la agrupación en su página de internet.

La banda británica de rock Queen publicó una versión inédita del tema Time, grabada en 1986 por Freddy Mercury para el álbum conceptual que lleva el mismo nombre.

El video que incluye la publicación muestra a Freddie Mercury “en su forma más convincente, con una interpretación acústica acompañada por piano solamente, y mostrando una de las voces más amadas y sorprendentes del mundo del espectáculo”.

Según la información que difundió la agrupación, la canción fue la creación de Dave Clark, líder del grupo The Dave Clark Five, y uno de los más prolíficos y celebrados músicos, compositores y productores del Reino Unido.

Time, el musical del West End de Londres, estrenado en el Teatro Dominion en abril de 1986, mezclaba una historia de ciencia ficción con música rock y efectos especiales con multimedia.

El espectáculo, en el que participó Sir Laurence Olivier y Cliff Richard, rompió récords de asistencia y logró más de un millón de espectadores durante los dos años que duró en cartelera.

Para el álbum conceptual del “show”, Dave pensó en el tema In my defence para Freddie Mercury, “y a pesar de que los rumores decían que no lo haría, el cantante sí aceptó volar a Londres desde su casa en Múnich, Alemania, para grabar la canción en los estudios Abbey Road en octubre de 1985”.

En ese entonces, a Freddie Mercury le presentaron a Mike Moran, quien formaba parte de una minibanda de cuatro músicos de sesión formada por Dave, para tocar piano.

“Tal éxito tuvo esa primera reunión con Freddie, que Mike posteriormente compuso Barcelona con el cantante de Queen, años después. La sesión de Time se grabó en escapadas nocturnas acompañadas de ‘fabulosa comida, vodka y champaña Cristal’, cortesía del chef personal de Freddie, Joe Fanelli”, señaló.

Dave Clark recordó que en las sesiones de grabación “nos llevamos muy bien… Si no me gustaba algo, lo decía, y viceversa… los dos queríamos la misma cosa: hacer algo especial”.

Cuando Freddie le preguntó si tenía algo más en qué trabajar, Dave le ofreció Time y en enero de 1986 regresaron a los estudios Abbey Road con un grupo de músicos para grabar el tema.

Dave la compuso con John Christie, sin saber entonces que la frase “Time waits for no one” (El tiempo no espera a nadie), sería tan relevante.

“Empezó siendo un tema rítmico, grabando 48 ‘tracks’ de voces de fondo (Freddie con John Christie y Peter Straker), con dos cintas de 24 tracks unidas, cosa que no se había hecho nunca antes para esa cantidad de voces en Abbey Road; y la versión final de Time comprendió una enorme producción con 96 ‘tracks’”, detalló la fuente.

Sobre el video, se indicó que para la canción fue grabado en tres horas un martes en el Teatro Dominion y se completó rápidamente para permitir que se llevara a cabo la función de esa noche.

La obra se estrenó ese mes con la presencia de Freddie Mercury; “para lograr capturar la presentación completa se usaron cuatro cámaras y se editó rápidamente para transmitirlo en el programa Top of the Pops de esa misma semana”.

La edición en video, no el original en 35milímetros, fue lanzado con la canción el 6 de mayo de ese año, y la grabación original fue consignada a la bóveda.

Después de buscar exhaustivamente esa grabación original con sólo Freddie en la voz, y Mike Moran en el piano, Dave encontró la versión sin las voces de fondo en sus archivos de cintas en la primavera de 2018.

Posteriormente invitó a Moran a grabar un nuevo fondo en piano, y restableciendo el gran potencial de esta interpretación histórica en su estudio en Buckinghamshire.

“Dave firmemente creyó que ‘lo imposible era posible’, y produjo finalmente la interpretación que había querido revivir por tanto tiempo, desnudando la versión de 96 ‘tracks’ a una versión con sólo uno: la voz de Freddie Mercury”, indicó.