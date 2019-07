Lanzan tráiler de la segunda etapa de “Tom Clancy’s Jack Ryan”

Mucho caos y acción, disparos, explosiones y acrobacias, así como momentos de tensión es lo que muestra el primer tráiler oficial de la segunda temporada de Tom Clancy’s Jack Ryan.

Sin un solo diálogo, el clip de poco más de un minuto adelantó lo que será la nueva entrega de esta historia protagonizada por el actor John Krasinski, a quien se le observa en varias facetas, y con Venezuela, Estados Unidos, Reino Unido de fondo.

Amazon Prime Video fue la encargada de liberar el adelanto y el arte de esta segunda temporada durante una sesión de la Television Critics Association.

De acuerdo con la sinopsis, los nuevos capítulos llegan luego de rastrear un envío potencialmente sospechoso de armas ilegales en la jungla venezolana, por lo que el agente “Jack Ryan” se dirige a Sudamérica a investigar.

El gobierno venezolano no se quedará con los brazos cruzados y lanzará un contraataque que tocará una fibra sensible para “Jack”, llevándolo así a una misión global que abarcará Estados Unidos, Reino Unido y Rusia.

El elenco está conformado por Wendell Pierce, Noomi Rapace y Michael Kelly. La plataforma aprovechó el encuentro para anunciar también que la serie de ciencia ficción The Expanse, basada en las novelas de James, S.A. Corey, se ha renovado a una quinta temporada.

Cabe recordar que esta producción fue cancelada el año pasado por SYFY y, tras la petición de miles de seguidores, Amazon la retomó. Será el 13 de diciembre cuando se estrene la cuarta temporada.

Jack is back. Watch the official teaser for #JackRyan Season 2 now, coming soon to Amazon @PrimeVideo. pic.twitter.com/qRbA9pkrvi

— Jack Ryan (@jackryanamazon) July 27, 2019