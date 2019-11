Lanzan tema inédito de George Michael a casi tres años de su muerte

This is how (We want you to get high), es el tema inédito de George Michael que se da a conocer previo al lanzamiento de Last Christmas, una película inspirada en el legado musical del fallecido cantante británico.

La canción fue grabada en las últimas sesiones de estudio del artista, quien murió en la Navidad de 2016, además es el primer material original que se comparte de George Michael en siete años. En tanto Last Christmas es catalogada una comedia romántica que se estrenará en el Reino Unido el 15 de noviembre.

La cinta es protagonizada por Emilia Clarke (Game of Thrones) y Henry Golding (Crazy Rich Asians). La banda sonora contiene tres pistas de Wham!, dúo que integró el músico en los años 80, y 12 canciones de la carrera en solitario de Michael, de acuerdo a Variety.

Last Christmas dirigida por Paul Feige y escrita por Emma Thompson, narra la historia de una mujer que trabaja como elfo en una tienda y su vida toma un giro después de un encuentro con un extraño.

El ícono de la música pop, quien vendió más de 100 millones de discos en cuatro décadas de trayectoria y que entre su legado se encuentran éxitos como Praying for time, Wake Me Up Before You Go-Go, Free One More Try, Faith, Jesus to a Child, Fast Love y Outside, murió el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años.