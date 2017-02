La presencia de Juan Gabriel se siente desde los ensayos para su homenaje: Mayela Orozco

La cantante Mayela Orozco, quien durante 15 años fue corista de Juan Gabriel, confesó que es un regalo de Dios formar parte del tributo que se le rendirá a su maestro el próximo sábado, y aseguró que la presencia del intérprete ya se siente desde los ensayos.

Orozco se mostró feliz de volverse a reunir con toda la producción que tenía Juan Gabriel y que ahora ha sido reunida para formar parte del mega evento que dentro de tres días se realizará en el Foro Pegaso, en el Estado de México.

“Ya estamos a nada del evento y la emoción está a todo lo que da, la adrenalina al cien y los sentimientos encontrados”, comentó la intérprete durante un descanso de los ensayos, que junto con la Orquesta Mexiquense y el grupo de coristas, se realizan desde esta semana en el Foro Pegaso.

Compartió que desde que llegó a estas instalaciones y volver a ver a todo el grupo y staff que acompañaba siempre al cantante michoacano, las emociones han surgido a cada momento.

“Todos pasamos momentos muy duros, su muerte fue una triste sorpresa y pues ahora ya estamos más tranquilos, pero seguimos añorando ver que entre a los ensayos como era su costumbre. Ahora, cada vez que entran algunas personas a los ensayos volteamos a la puerta haber si ya llegó y aunque sabemos que esto no va a pasar, es la añoranza que todos deseamos”.

A Mayela le ha tocado interpretar varios de los temas que los invitados especiales del sábado cantarán y aunque afirmó que es un orgullo, confesó que también ha sido muy difícil.

“Hay ciertos temas que en lo particular me mueven mucho y ahorita que estuvimos ensayando ‘Abrázame muy fuerte’, que es uno de mis favoritos, me emocionó mucho, era el nudo en la garganta y aguantarme las ganas de llorar, porque la interpretaba de manera increíble y que me tocara cantarla hoy, pues sí me pegó”, dijo mientras derramaba algunas lágrimas.

Agregó que este tipo de sorpresas que han tenido en esta semana, se seguirán presentando hasta el sábado.

“Las buenas vibras rondan por todos lados, las sorpresas se multiplicarán el sábado con todo lo que se ha planeado con los invitados que habrá. Toda la gente que vendrá de este país y del extranjero compartirá toda esa emoción que se acumulará dentro y fuera del escenario.

“Además, lo vamos a volver a ver en un holograma y cuando esto pase, para todos quienes trabajamos con él, tendremos que suspirar hondo para que no nos ganen las lágrimas. Lo único que le digo a la gente es que venga dispuesta a divertirse, a cantar sus canciones, que disfrutemos de Juan Gabriel tal como lo hicimos todos cuando vivía”, declaró.

Finalmente, Mayela Orozco dijo que luego de participar en “Eternamente Juan Gabriel”, seguirá adelante con su carrera como solista.

“Siempre conté con el apoyo del señor Juan Gabriel y ahora estoy preparando mi primer disco con Gustavo Farías y seguiré con la familia Aguilera porque los quiero y porque son parte del señor Juan Gabriel.

“Y si hay más eventos como este, saben que cuentan conmigo, porque Juan Gabriel me dio la patada de la suerte cuando decidí lanzarme como solista y sus últimas palabras que me dijo fueron: ´A ti siempre te va a ir bien´ y eso me lo llevo en el alma siempre”, concluyó.